Brentford vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

El Brentford y el Chelsea se enfrentan este viernes 18 de septiembre por la quinta fecha de la Premier League 2026/27. En el Gtech Community Stadium el equipo de Xabi Alonso intentará dejar atrás el empate ante Hull City y conseguir una victoria que le permita volver a acercarse a los primeros puestos.

El Chelsea todavía no logra recuperarse del golpe sufrido ante Arsenal. Después de perder 2-1 en el Emirates, los Blues volvieron a dejar puntos en el camino al empatar 2-2 con Hull City en Stamford Bridge. Morgan Rogers abrió el marcador, pero Mohamed Belloumi marcó dos veces para dar vuelta el partido y João Pedro apareció promediando el segundo tiempo para rescatar un punto. La fragilidad defensiva vuelve a ser uno de los principales problemas del equipo de Alonso, que todavía no consiguió mantener su arco en cero en esta Premier.

El Brentford, en cambio, llega invicto y con seis puntos después de cuatro jornadas. Los Bees comenzaron con una contundente victoria 3-0 sobre Tottenham y después empataron consecutivamente con Leeds, Sunderland y Bournemouth. En su última presentación, Kevin Schade marcó los dos goles para rescatar un 2-2 en el Vitality Stadium después de que Bournemouth se pusiera dos veces por delante. El equipo de Keith Andrews se ha mostrado competitivo y siempre ha sido un hueso duro de roer para los azules.

A continuación, toda la información para este gran duelo de la Premier League.

Pronóstico SI

El Brentford todavía no conocen la derrota, juegan en un estadio donde históricamente han complicado a los Blues y cuentan con argumentos para atacar una defensa que viene concediendo demasiado. Chelsea, de todos modos, tiene mayor jerarquía individual y una ofensiva capaz de marcar diferencias con Palmer, Rogers y João Pedro.

El partido puede ser cerrado y de mucho ritmo, con el Brentford buscando aprovechar las transiciones y las jugadas a balón parado. El Chelsea debería tener más posesión, pero todavía no transmite la seguridad necesaria para pensar en un triunfo cómodo.

Pronóstico: Brentford 2-2 Chelsea

¿A qué hora se juega el Brentford vs Chelsea?

Ciudad: Brentford, Inglaterra

Estadio: Gtech Community Stadium

Fecha: viernes 18 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Andy Madley

Historial de enfrentamientos directos entre el Brentford y el Chelsea (últimos 5 partidos)

Brentford : 0

: 0 Empate : 3

: 3 Chelsea: 2

Último partido entre ambos: 17/01/2026 - Chelsea 2-0 Brentford - Fecha 22, Premier League 25/26

Chelsea v Brentford - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Últimos 5 partidos

Brentford Bournemouth 2-2 Brentford 12/09/26 Chelsea 2-2 Hull City 12/09/26 Brentford 1-1 Sunderland 05/09/26 Chelsea 6-3 Leeds United 09/09/26 Leeds 1-1 Brentford 30/08/26 Arsenal 2-1 Chelsea 06/09/26 Birmingham 1-6 Brentford 25/08/26 Chelsea 4-3 Brighton 30/08/26 Brentford 3-0 Tottenham 22/08/26 Chelsea 2-0 Luton Town 27/08/26

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Últimas noticias del Brentford

Keith Andrews tiene algunas bajas importantes en defensa. Nathan Collins continúa fuera por una lesión en la pantorrilla y no regresará antes del próximo parón internacional. Sepp van den Berg y Antoni Milambo también siguen en la lista de lesionados, mientras que Mathias Jensen permanece como duda.

Ante la sequía del goleador Igor Thiago (no anotó en lo que va de esta Premier), Kevin Schade se presenta como la principal carta de ataque después de marcar los dos goles ante el Bournemouth. El alemán ya había participado en el triunfo ante Tottenham y será una de las principales amenazas para una defensa del Chelsea que viene mostrando problemas para controlar los ataques rivales.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27 | Steve Bardens/GettyImages

Posible alineación del Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher; Aaron Hickey, Kristoffer Ajer, Jannik Schuster, Keane Lewis-Potter; Mamadou Sangaré, Vitaly Janelt; Jaidon Anthony, Yehor Yarmoliuk, Kevin Schade; Igor Thiago.

Últimas noticias del Chelsea

Moisés Caicedo sigue entre las dudas después de sus problemas en el sóleo, mientras que Jordan Henderson y Marco Palestra continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. También habrá que seguir de cerca a Reece James y João Pedro, que no participaron en los entrenamientos del martes, aunque se estima que llegarán en condiciones.

La defensa sigue siendo la principal preocupación de Xabi Alonso. Chelsea recibió dos goles ante Hull y ya acumula nueve en contra en sus cuatro partidos de Premier League. El entrenador español reconoció después del empate que su equipo necesita ser más sólido y controlar mejor los momentos en los que pierde la pelota.

Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Posible alineación del Chelsea (3-4-3): Emiliano Martínez; Wesley Fofana, Levi Colwill, Jorrel Hato; Malo Gusto, Reece James, Roméo Lavia, Pep Chavarría; Cole Palmer, Morgan Rogers; João Pedro.

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