Brentford vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Manchester City vuelve a la acción tras su empate en condición de visitante con el AS Mónaco por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. El equipo de Guardiola tendrá una parada complicada visitando al Brentford por la Premier League, donde necesita sumar de a tres para no perderle pisada de arranque al Liverpool, actual líder de la competencia.

A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido por la liga inglesa.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brentford vs Manchester City?

Ciudad: Brentford, Inglaterra

Fecha: domingo 5 de octubre

Horario: 11:30 (costa este de EE.UU.), 09:30 horas (México), 17:30 horas (España)

Estadio: Gtech Community Stadium

Brentford v Manchester United - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Brentford vs Manchester City en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo Deportes NBC Sports App México Max México Amazon Prime Video España DAZN Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Brentford

Rival Fecha Competición Manchester United 3-1 V Premier League Fulham 3-1 D Premier League Aston Villa 1-1 (4-2 pen.) V EFL Cup Chelsea 2-2 E Premier League Sunderland 2-1 D Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Fecha Competición AS Mónaco 2-2 E UEFA Champions League Burnley 5-1 V Premier League Huddersfield Town 2-0 V EFL Cup Arsenal 1-1 E Premier League Napoli 2-0 V UEFA Champions League

Últimas noticias del Brentford

Brentford v Manchester United - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

El Brentford viene de perder jugadores importantes, como el caso de Bryan Mbeumo, y eso repercute directamente en el funcionamiento de un equipo que fue de temer en la temporada pasada.

Ahora, en pleno rearmado, tuvieron un inicio de campaña irregular y se posicionan en el puesto 13° de la tabla de la Premier League, con dos victorias, un empate y tres derrotas. En el último partido le ganaron al Manchester United por 3-1, y buscarán complicarle la vida al City en esta nueva jornada de liga inglesa.

Últimas noticias del Manchester City

AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Alex Pantling/GettyImages

El City, por su parte, no tuvo un arranque de ensueño: está séptimo producto de tres victorias, un empate y dos derrotas, algo que no suele suceder en los equipos dominantes de Pep Guardiola.

El objetivo es volver a conquistar títulos tras una campaña sin gritar campeón, y el equipo está empezando a asentarse con el objetivo de pelear arriba tanto en la liga local como en la UEFA Champions League, quizás la gran codicia del equipo ciudadano.

Vienen de igualar 2-2 de visitante con el Mónaco por UCL, aunque el resultado del pasado fin de semana ante el Burnley, con victoria 5-1, los respalda para ilusionarse con volver a ser lo que supieron ser en años anteriores.

Posibles alineaciones

Brentford

Portero: Caoimhin Kelleher

Defensas: Aaron Hickey, Sepp Van den Berg, Nathan Collins, Michael Kayode

Centrocampistas: Yegor Yarmolyuk, Jordan Henderson

Volantes ofensivos: Kevin Schade, Mikkel Damsgaard, Dango Ouattara

Delantero: Igor Thiago.

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes

Centrocampista: Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho

Delantero: Erling Haaland.

Pronóstico SI

El Manchester City aprovechará su buen momento en Premier y vencerá a las Abejas sin ningún problema, aunque no se espera una goleada frondosa como en otras épocas.

Brentford 0-2 Manchester City

