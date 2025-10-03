Brentford vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester City vuelve a la acción tras su empate en condición de visitante con el AS Mónaco por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. El equipo de Guardiola tendrá una parada complicada visitando al Brentford por la Premier League, donde necesita sumar de a tres para no perderle pisada de arranque al Liverpool, actual líder de la competencia.
A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido por la liga inglesa.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brentford vs Manchester City?
Ciudad: Brentford, Inglaterra
Fecha: domingo 5 de octubre
Horario: 11:30 (costa este de EE.UU.), 09:30 horas (México), 17:30 horas (España)
Estadio: Gtech Community Stadium
¿Cómo se podrá ver el Brentford vs Manchester City en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo Deportes
NBC Sports App
México
Max México
Amazon Prime Video
España
DAZN
Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos del Brentford
Rival
Fecha
Competición
Manchester United
3-1 V
Premier League
Fulham
3-1 D
Premier League
Aston Villa
1-1 (4-2 pen.) V
EFL Cup
Chelsea
2-2 E
Premier League
Sunderland
2-1 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Competición
AS Mónaco
2-2 E
UEFA Champions League
Burnley
5-1 V
Premier League
Huddersfield Town
2-0 V
EFL Cup
Arsenal
1-1 E
Premier League
Napoli
2-0 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Brentford
El Brentford viene de perder jugadores importantes, como el caso de Bryan Mbeumo, y eso repercute directamente en el funcionamiento de un equipo que fue de temer en la temporada pasada.
Ahora, en pleno rearmado, tuvieron un inicio de campaña irregular y se posicionan en el puesto 13° de la tabla de la Premier League, con dos victorias, un empate y tres derrotas. En el último partido le ganaron al Manchester United por 3-1, y buscarán complicarle la vida al City en esta nueva jornada de liga inglesa.
Últimas noticias del Manchester City
El City, por su parte, no tuvo un arranque de ensueño: está séptimo producto de tres victorias, un empate y dos derrotas, algo que no suele suceder en los equipos dominantes de Pep Guardiola.
El objetivo es volver a conquistar títulos tras una campaña sin gritar campeón, y el equipo está empezando a asentarse con el objetivo de pelear arriba tanto en la liga local como en la UEFA Champions League, quizás la gran codicia del equipo ciudadano.
Vienen de igualar 2-2 de visitante con el Mónaco por UCL, aunque el resultado del pasado fin de semana ante el Burnley, con victoria 5-1, los respalda para ilusionarse con volver a ser lo que supieron ser en años anteriores.
Posibles alineaciones
Brentford
Portero: Caoimhin Kelleher
Defensas: Aaron Hickey, Sepp Van den Berg, Nathan Collins, Michael Kayode
Centrocampistas: Yegor Yarmolyuk, Jordan Henderson
Volantes ofensivos: Kevin Schade, Mikkel Damsgaard, Dango Ouattara
Delantero: Igor Thiago.
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes
Centrocampista: Nico González
Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho
Delantero: Erling Haaland.
Pronóstico SI
El Manchester City aprovechará su buen momento en Premier y vencerá a las Abejas sin ningún problema, aunque no se espera una goleada frondosa como en otras épocas.
Brentford 0-2 Manchester City
Más noticias sobre la Premier League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo