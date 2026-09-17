Brighton vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El American Express Community Stadium recibe uno de los partidos más atractivos de la quinta fecha de la Premier League. Este sábado 19 de septiembre, el Brighton enfrenta a un Arsenal que solo conoce de victorias en lo que va de la temporada y ya acumula siete triunfos consecutivos entre todas las competencias.

El equipo de Arteta llega con puntaje perfecto en la Premier League tras vencer 2-0 como visitante al Sunderland. Bruno Guimarães abrió el marcador a los 58 minutos y Bukayo Saka lo liquidó de penal en el tiempo añadido, en una tarde donde David Raya también fue clave al contener un penal con el resultado 0-0. Entre semana, los Gunners además avanzaron de ronda en la Copa de la Liga con un triunfo 4-2 sobre el Ipswich en el que el juvenil Max Dowman fue la gran figura anotando un doblete.

El Brighton, por su parte, llega con la confianza por las nubes tras protagonizar una remontada histórica: perdía 2-0 en Old Trafford ante el United, pero dio vuelta el resultado con goles de Charalampos Kostoulas, Pascal Gross y Maxim De Cuyper para eliminarlo de la Copa de la Liga. Con esa caída, el United rompió una racha de doce años sin perder en casa un partido que ganaba al descanso. Por Premier, las gaviotas vienen de golear 5-0 al Coventry.

A continuación, toda la información sobre este gran duelo de la Premier League.

Pronóstico SI Fútbol

El Arsenal llega como líder invicto y con una solidez defensiva notable, pero el Brighton acaba de demostrar que tiene el poder ofensivo y el carácter para complicar a cualquiera. El historial reciente favorece claramente a los Gunners, que ganaron tres de los últimos cinco cruces, aunque el Amex siempre es una parada exigente.

Pronóstico: Brighton 2-3 Arsenal

¿A qué hora se juega el Brighton vs Arsenal?

Ciudad: Brighton, Inglaterra

Estadio: American Express Community Stadium

Fecha: sábado 19 de septiembre

Hora: 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: Darren England

Historial de enfrentamientos directos entre el Brighton y Arsenal (últimos cinco partidos)

Brighton : 0

: 0 Empates : 2

: 2 Arsenal: 3

Último partido entre ambos: 04/03/2026 - Brighton 0-1 Arsenal - Premier League 25/26, Fecha 29

Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Últimos 5 partidos

Brighton Arsenal Manchester United 2-3 Brighton 16/09/26 Ipswich 2-4 Arsenal 15/09/26 Coventry 0-5 Brighton 13/09/26 Sunderland 0-2 Arsenal 12/09/26 Brighton 1-1 Leeds 05/09/26 Nápoli 0-1 Arsenal 09/09/26 Chelsea 4-3 Brighton 30/08/26 Arsenal 2-1 Chelsea 06/09/26 Brighton 4-0 Tromso 27/08/26 Aston Villa 0-1 Arsenal 31/08/26

¿Cómo ver el Brighton vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, USA Network, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo México Sin transmisión España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Últimas noticias del Brighton

Fabian Hürzeler afronta este partido con una lista de bajas considerable. Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna y Evan Ferguson están todos descartados. Pese a eso, el equipo mostró una capacidad notable para reinventarse en sus últimas presentaciones, con goles repartidos entre varios nombres, tanto en la goleada ante el Coventry como en la remontada de Old Trafford.

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round | Molly Darlington/GettyImages

Posible alineación del Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gómez, Yalcouyé, de Cuyper; Kostoulas.

Últimas noticias del Arsenal

William Saliba continúa siendo la única baja confirmada por lesión en el plantel de Mikel Arteta, pero Ben White y Cristian Mosquera son dudas para la visita al Brighton.



Max Dowman, el juvenil de 16 años, volvió a ser noticia esta semana con su doblete ante el Ipswich, demostrando por qué es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol inglés. Bruno Guimarães y Christos Tzolis ya se afianzaron como piezas importantes de la rotación, con el griego teniendo grandes chances de ser titular en el duelo del sábado.

Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Stuart MacFarlane/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Ødegaard, Tzolis; Havertz.

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