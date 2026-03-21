Brighton vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

Brighton y Liverpool protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada 31 de la Premier League cuando se midan este sábado 21 de marzo en el Falmer Stadium. Para los Reds el encuentro será determinante en su pelea por meterse en los puestos de Champions League, mientras que para las Gaviotas representa una de sus últimas oportunidades de soñar con posiciones de clasificación continental.

La preocupación que dejó el 1 a 1 en casa ante Tottenham quedó rápidamente en el olvido para el equipo que conduce Arne Slot luego del contundente 4-0 sobre Galatasaray que le permitió acceder a los cuartos de final de la Champions. Un triunfo que inyectó confianza justo en el tramo decisivo de la temporada.

Brighton, por su parte, llega con un andar irregular que lo mantiene estancado en la mitad de la tabla de posiciones, lejos de los puestos de descenso pero al mismo tiempo con pocas opciones de alcanzar a los de arriba a falta de nueve jornadas.

A continuación, toda la información para vivir a pleno un partido que promete ser atrapante.

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo visitante por la mínima

Imaginamos un partido de ritmo alto, con llegadas en las dos áreas y poco margen para especular. Brighton suele hacerse fuerte cuando logra imponer su ritmo en casa, pero también deja espacios que pueden ser aprovechados por un equipo como Liverpool, que se siente cómodo en el golpe por golpe.

La sensación es que Liverpool con su capacidad ofensiva tiene un peso específico mayor que su rival en los metros finales y eso puede acabar definiendo un encuentro abierto. Incluso sin dominar durante todo el encuentro, cuenta con variantes para lastimar en distintos momentos del partido.

Pronóstico: Brighton 1-2 Liverpool

¿A qué hora se juega el Brighton vs Liverpool?

Ciudad : Brighton and Hove, Inglaterra

: Brighton and Hove, Inglaterra Estadio : Falmer Stadium

: Falmer Stadium Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora : 07:30 EE.UU (Este), 06:30 MEX, 13:30 ESP

: 07:30 EE.UU (Este), 06:30 MEX, 13:30 ESP Árbitro: Darren England

Historial de enfrentamientos directos entre el Brighton y el Liverpool (últimos 5 partidos)

Brighton : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Liverpool: 1

Último partido entre ambos: 14/12/25 - Liverpool 3-0 Brighton - FA Cup, cuarta ronda

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Últimos 5 partidos

Brighton Liverpool Sunderland 0-1 Brighton 14/03/26 Liverpool 4-0 Galatasaray 18/03/26 Brighton 0-1 Arsenal 04/03/26 Liverpool 1-1 Tottenham 15/03/26 Brighton 2-1 Forest 01/03/26 Galatasaray 1-0 Liverpool 10/03/26 Brentford 0-2 Brighton 21/02/26 Wolverhampton 1-3 Liverpool 06/03/26 Liverpool 3-0 Brighton 14/02/26 Wolverhampton 2-1 Liverpool 03/03/26

¿Cómo ver el Brighton vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos USA Network. Telemundo Deportes En Vivo UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC México Fox One España DAZN, DAZN1, Movistar+

Últimas noticias de Brighton

Los dirigidos por Fabian Hurzeler llegan en un momento de recuperación tras una primera mitad de la temporada muy floja en cuanto a resultados. Logró tres victorias en sus últimos cuatro partidos de Premier League, lo que le permite aún ilusionarse con puestos europeos.

Stefanos Tzimas y Adam Webster continúan fuera por lesiones de rodilla, mientras que Kaoru Mitoma es duda tras un golpe sufrido ante Arsenal. El japonés será evaluado hasta último momento. Carlos Baleba también se encuentra en observación y su lugar podría ocuparlo el experimentado James Milner. En ataque, Danny Welbeck se perfila nuevamente como referencia, acompañado por extremos que aportan velocidad y desequilibrio.

Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu; James Milner, Pascal Gross; Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Diego Gómez; Danny Welbeck.

Últimas noticias de Liverpool

Con el impulso anímico que dejó la contundente clasificación en Champions, Liverpool afronta el duelo con un aire renovado, aunque con algunas incógnitas físicas importantes. Mohamed Salah terminó con molestias el último partido y es duda para este encuentro, por lo que su presencia dependerá de cómo evolucione en las horas previas. Teniendo en cuenta los compromisos que se avecinan, Slot podría optar por no arriesgarlo.

Alexander Isak comenzó con entrenamientos personales, pero todavía está muy lejos de poder ser tenido en cuenta. Wataru Endo, Conor Bradley y Giovanni Leoni siguen fuera por lesión.

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Molly Darlington/GettyImages

Posible alineación de Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké.

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