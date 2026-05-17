El Manchester United consiguió una victoria más en la Premier League y, como no, Bruno Fernandes estuvo involucrado. El portugués alcanzó las 20 asistencias en la liga inglesa durante el 3-2 frente al Nottingham Forest y quedó a la par de Thierry Henry y Kevin De Bruyne, quienes comparten la marca histórica en una misma temporada.

La jugada que le permitió llegar a esa cifra apareció en el segundo tiempo, cuando envió una pelota al área para que Bryan Mbeumo empujara el 3-1 parcial en Old Trafford. La acción convirtió al mediocampista portugués en uno de los protagonistas del domingo.

Henry había llegado a 20 asistencias en la campaña 2002/03 con el Arsenal. De Bruyne repitió la marca con el Manchester City en la 2019/20. Ahora Fernandes se sumó a una lista muy exclusiva para la cual todavía dispone de un partido para intentar quedarse con el récord en soledad. Los Red Devils cerrarán la liga frente al Brighton el 24 de mayo.

La campaña del capitán del United también sobresale por otros registros. Fernandes suma 132 ocasiones generadas en esta Premier. Para dar idea de la dimensión de este número, Dominik Szoboszlai, futbolista del Liverpool, aparece detrás suyo con 74 oportunidades creadas.

Desde su llegada al fútbol inglés en enero de 2020, ningún jugador generó tantas situaciones de gol como él. Fernandes acumula 670 oportunidades producidas desde entonces, con una diferencia amplia respecto de De Bruyne, quien aparece segundo en ese listado. En asistencias también lidera desde su debut con 71, registro que lo coloca a la par de Son Heung-min.

Among the greats. ✨



Bruno Fernandes goes level with Thierry Henry and Kevin De Bruyne for the most assists in a Premier League season. pic.twitter.com/Syj0HGONKt — Premier League (@premierleague) May 17, 2026

El portugués también dejó una marca dentro de su equipo. Con estas 20 asistencias superó el récord de David Beckham, que había firmado 15 durante la campaña 1999/00. Además, sus pases de gol ya le dieron 21 puntos al equipo en la presente Premier.

Luego del partido de este domingo, Fernandes reconoció la importancia de este récord. "Estoy muy feliz por la asistencia y por la victoria. Llegué a 20 y todavía queda un partido", expresó en diálogo con Sky Sports.

Michael Carrick también destacó la actuación de su capitán. El entrenador de los Red Devils señaló que Fernandes posee un talento especial para detectar espacios y fabricar oportunidades para sus compañeros, una característica que volvió a aparecer en Old Trafford esta tarde y que, desde hace rato, está dando sus frutos.