Bruno Fernandes lamenta ausencia de Cristiano Ronaldo en México: “Me da mucha pena que no lo puedan ver”

Después de varias semanas de incertidumbre y rumores acerca del estado de salud de Cristiano Ronaldo, finalmente se confirmó la ausencia del capitán portugués para la Fecha FIFA de marzo con su selección debido a la lesión que sufrió hace unas semanas con Al-Nassr.

El cuerpo técnico del combinado luso y el club árabe concordaron en que la mejor opción fue que el máximo goleador histórico del fútbol profesional se mantuviera en tierras de Medio Oriente para seguir recuperándose de su lesión y pueda estar de regreso a la actividad una vez concluida la Fecha FIFA, precisamente.

De esa manera, la selección mexicana recibirá a su similar de Portugal en la reapertura del Estadio Banorte tras su remodelación para el Mundial 2026 este 28 de marzo. Sobre esta situación, otro de los capitanes de la selección europea, Bruno Fernades habló de la situación para TNT Sports y lamentó que la afición azteca no podrá ver a Cristiano, pero resaltó el gran juego que será y la dura prueba que tendrán.

Sé que para el pueblo ahí querían ver a Cristiano porque obviamente es la figura principal de nuestra selección, del futbol. Me da mucha pena que puedan verlo desde cerca, pero obviamente va a ser un muy buen partido entre dos muy buenas selecciones Bruno Fernandes.

El Estadio Banorte ilusiona a los lusitanos

El Estadio Banorte está listo en su primera etapa de remodelación | Xinhua News Agency/GettyImages

El entrenador español Roberto Martínez y diversos jugadores portugués, como el propio capitán del Manchester United expresaron su emoción de jugar en uno de los templos de fútbol más grandes del mundo.

“Estamos muy ilusionados de jugar en ese mítico estadio. Para nosotros va a ser un buen viaje para conocer también el país, el clima, donde podemos llegar a jugar después en el Mundial, al principio no vamos a jugar ahí, después veremos, pero es importante para nosotros también jugar contra un equipo que está creciendo que tiene muy buenos jugadores”, finalizó.