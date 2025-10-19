Bruno Fernandes y Ruben Amorim formaron un frente unido antes del imponente partido de la Premier League entre el Manchester United y el Liverpool.

Los dos portugueses, capitán y entrenador respectivamente, se mostraron apoyándose mutuamente, ya que el United tenía la mira puesta en su primer par de victorias consecutivas en la liga inglesa con Amorim casi un año después de su llegada al cargo.

Haciéndose eco de la opinión expresada recientemente por el copropietario Sir Jim Ratcliffe, Fernandes insistió en que lo último que necesitaba el United era un cambio de entrenador. "Creo que el club necesita estabilidad", declaró a Sky Sports.

“A veces hay que mirar el panorama general y como grupo de jugadores creemos que el entrenador puede ayudar a este club a volver a donde pertenece”, agregó.

Fernandes lleva suficiente tiempo en el United como para conocer el torrente tóxico de especulaciones que rodea cada revés. "Cualquier entrenador que llegue aquí estará a un partido de la crisis", suspiró.

Manchester United v Burnley - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

"Este club siempre es así", explicó Fernandes, señalando cómo la situación puede ser recíproca. "Si ganas un partido, parece que vas a ganar la liga. Si pierdes un partido, parece que hay una nube sobre el club que nunca desaparecerá".

El United llega al derbi del domingo tras una refrescante victoria por 2-0 sobre el Sunderland hace dos semanas. Ese triunfo les ha dado a los Diablos Rojos la oportunidad de conseguir dos victorias consecutivas en la máxima categoría por primera vez desde mayo de 2024, cuando Erik ten Hag era el entrenador y Scott McTominay era el delantero titular.

Amorim reveló que usaría este posible logro como inspiración para sus jugadores contra el Liverpool durante una sesión informativa motivacional previa al partido.

Amorim: "Fernandes estará listo"

Manchester United v Sunderland - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El equipo de Amorim podría haber puesto fin a su racha de victorias consecutivas en su visita al Gtech Community Stadium de Brentford a finales de septiembre. Tras una victoria por 2-1 sobre el Chelsea, el United tuvo la oportunidad de empatar contra los Bees mediada la segunda parte con un penalti, pero Fernandes volvió a fallar.

Ese fue el segundo penalti que Fernandes falla esta temporada y el sexto que desperdicia desde que llegó al Manchester United en 2020. Ningún jugador de la Premier League ha fallado más penaltis que el capitán portugués en los últimos cinco años.

Sin embargo, a pesar de sus recientes dificultades, Fernandes seguirá siendo la primera opción del United desde los 12 metros, bajo la dirección de Amorim. "Sí, es el que más lanza", sonrió el entrenador antes del viaje del domingo a Anfield. "Creo que lleva 70 penaltis y falla nueve, dos conmigo". Amorim, en realidad, estaba subestimando a su capitán; Fernandes solo ha fallado ocho de los 70 penaltis que ha lanzado a lo largo de su carrera absoluta.

"Tiene mucha confianza", continuó Amorim, imperturbable ante su error estadístico. "Está entrenando para lanzar los penaltis, intentando entender que la gente está pendiente de cómo intenta marcar. Así que estará listo".