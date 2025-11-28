Bryan González se lesiona en el empate sin goles entre Chivas y Cruz Azul

Bryan González encendió las alarmas en el peor momento posible. Cuando el reloj agonizaba en el duelo de ida entre Chivas y Cruz Azul, el futbolista rojiblanco cayó al césped con visibles molestias, obligando al cuerpo técnico a replantear lo que debía ser un cierre de partido controlado. La jugada parecía inofensiva, pero el gesto de dolor del jugador cambió el ambiente en el estadio Akron: de la tensión propia del 0-0 a la preocupación por una pieza que se ha vuelto clave en la estructura de Gabriel Milito.

Bryan González sale de cambio en el carrito de las desgracias.



No pudo continuar tras aquejar un problema.



Qué su lesión no sea de gravedad. — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 28, 2025

El partido, que ya de por sí había sido ríspido y táctico, terminó con la atención volcada sobre la condición física de González. Chivas había intentado por todos los medios romper el orden cementero, buscando profundidad por las bandas, acelerando donde se podía y tratando de aprovechar cada espacio. No obstante, Cruz Azul mostró temple, ejecutando un plan defensivo sólido que impidió que los rojiblancos generaran peligro real. El empate sin goles dejó la serie completamente abierta… y dejó también una incógnita que pesa más que el propio marcador.

La duda ahora es inmediata y urgente: ¿llegará Bryan González al duelo de vuelta? Salió con molestias que requieren valoración, y aunque el club aún no ha emitido un reporte oficial, dentro del vestidor saben que su ausencia obligaría a reajustar la línea defensiva justo cuando el equipo está contra la pared. Milito lo ha utilizado como una pieza dinámica, capaz de proyectarse en ataque y de cerrar espacios en momentos críticos. Perderlo para el partido decisivo sería un golpe duro.

FBL-MEX-GUADALAJARA-CRUZ AZUL | ULISES RUIZ/GettyImages

La misión para Chivas sigue siendo la misma: ganar o quedar eliminado. No hay criterios secundarios, ni gol de visitante, ni empates salvadores. Solo sirve la victoria. Pero ahora, además del desafío futbolístico, el Rebaño carga con la incertidumbre de su lateral izquierdo, una situación que podría alterar por completo la estrategia.

Mientras Cruz Azul llega fortalecido por su orden y por cerrar la serie en casa, Chivas enfrenta un doble frente: recuperar a su plantel y preparar un partido que definirá su futuro inmediato. La serie está viva, sí, pero la salud de Bryan González será uno de los factores que marque el tono del desenlace.