Buenas noticias para el FC Barcelona: Pedri ya se entrena con sus compañeros

Pedri dio este jueves un avance importante en su proceso de recuperación. Según informó el periodista Javi Miguel en el diario AS, el mediocampista completó la primera parte del entrenamiento con el grupo, un paso que marca un antes y un después tras su última lesión. Si bien todavía no realizó la sesión completa, el hecho de volver a compartir ejercicios con sus compañeros refleja una evolución favorable y buenas sensaciones.

El regreso del canario llega justo un mes después de caer lesionado en el bíceps femoral durante un partido de Champions League frente al Slavia de Praga. En ese momento, Pedri venía siendo una de las piezas más determinantes del FC Barcelona, destacándose por su lectura de juego, su capacidad para romper líneas con pases y su influencia en la circulación ofensiva del equipo.

Pedri: Hoy primer paso importante. Hace ya una parte entrenamiento con el grupo. Mas informacion @diarioas — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) February 19, 2026

Hansi Flick y su equipo mantienen la cautela en el regreso del jugador. La prioridad es evitar recaídas y asegurar que Pedri pueda reincorporarse al 100% sin comprometer su recuperación. Su rol como “director de orquesta” del FC Barcelona hace que cualquier apresuramiento pueda ser contraproducente para el equipo.

Camino hacia el alta médica

El plan de trabajo del canario continuará de manera progresiva, aumentando la intensidad y la carga física conforme avance su evolución. Si todo sigue su curso, el alta médica podría adelantarse respecto a lo esperado, lo que permitiría al Barça contar nuevamente con su principal generador de juego en el tramo decisivo de la temporada.

Pedri, SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | NurPhoto/GettyImages

El regreso de Pedri no solo es un alivio para Flick, sino también un impulso para el barcelonismo, que ha extrañado la creatividad y la fluidez que aporta el joven centrocampista. Su reincorporación promete reforzar la dinámica del equipo en momentos clave de LaLiga y la Champions League.

Se espera que en los próximos entrenamientos Pedri incremente paulatinamente su tiempo de trabajo con el grupo y participe en ejercicios específicos de alta intensidad. La atención estará puesta en cada paso de su recuperación, con la esperanza de verlo pronto de vuelta en los partidos y liderando el juego del Barça.