Buenas noticias para Flick tras comprobar que Eric García no tiene lesión

El FC Barcelona recibió una noticia tranquilizadora tras el susto en Montilivi. Eric García, que pidió el cambio en el tramo final del duelo ante el Girona al sentir molestias en la pierna izquierda, se sometió a pruebas médicas este martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y los resultados descartaron una lesión.

El defensa fue sustituido en el minuto 73 por Ronald Araujo después de llevarse la mano a la zona de los isquiotibiales y mostrar gestos de dolor. En el cuerpo técnico se encendieron las alarmas, sobre todo por el calendario que se viene y por el desgaste acumulado en las últimas semanas. Sin embargo, el diagnóstico final trajo alivio: se trata únicamente de una molestia muscular sin rotura, por lo que el club no publicará un comunicado médico.

La decisión de que Eric saliera del campo tuvo un componente claramente preventivo. En un contexto de máxima exigencia, cualquier problema muscular puede convertirse en una baja sensible, especialmente en una plantilla que viene alternando piezas en defensa.

El central, además, venía sosteniendo una racha de 57 partidos oficiales consecutivos, un dato que refleja su continuidad y también la carga física que acumulaba. La imagen al abandonar el césped generó preocupación, pero el parte interno confirmó que no habrá ausencia prolongada.

Días libres y “reset” tras dos golpes

La plantilla del Barça tendrá descanso este martes y miércoles, días libres otorgados por Hansi Flick aprovechando que el equipo no volverá a jugar hasta el domingo. El técnico busca que el grupo recupere energías y, sobre todo, que haga un “reset” mental tras dos derrotas consecutivas ante el Atlético de Madrid y el Girona.

Ese margen de recuperación también le permitirá a Eric bajar cargas y llegar con mejores sensaciones al próximo compromiso.

Disponible para Levante y Villarreal, pero baja en Copa

Salvo que las molestias evolucionen a peor, Flick podrá contar con Eric García este domingo ante el Levante en el Spotify Camp Nou y también para el duelo del sábado 28 de febrero contra el Villarreal, nuevamente en casa.

Eso sí, el central no estará disponible para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético, el martes 3 de marzo, debido a sanción.

En un Barça que necesita recuperar estabilidad, la confirmación de que Eric no está lesionado es una buena noticia en medio de un momento delicado.

