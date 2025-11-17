Buenas noticias para Hansi Flick en el FC Barcelona sobre el estado de Joan García

El parón de fecha FIFA le vino muy bien a varios clubes a lo largo del continente europeo, pero sin dudas uno de los más beneficiados es el FC Barcelona. El club azulgrana tiene una gran lista de lesionados y en estas dos semanas pudo avanzar en la recuperación de muchos y tener el alta de otros.

El primero de esa última lista es Joan García, quien mantuvo la paciencia durante su recuperación luego de lesionarse el menisco de la rodilla izquierda y tras cumplirse los plazos estará disponible para el próximo juego de Barcelona en LaLiga ante el Athletic Club.

Incluso Mundo Deportivo asegura que además del guardameta, el delantero Raphinha será parte de la convocatoria y apunta que el siguiente en terminar la recuperación será Pedri, quien tuvo una recuperación prácticamente récord, bajando en hasta casi tres semanas su puesta a punto para estar a las órdenes de Flick.

Joan García se mostró imparable en los siete primeros partidos que jugó con el Barcelona en un escenario oficial, tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Con ello, los de Flick firmaron seis victorias y un empate, contra el Rayo Vallecano.

🏠 Athletic Club

🏠 Alavés

🏠 Atlético de Madrid



Después del parón, viviremos tres partidos seguidos de Liga como locales

De esta manera, todo apunta a que el polaco guardameta Szczęsny volverá al banquillo en el partido contra el Athletic Club tras dos meses de titularidades consecutivas. El meta polaco dio un paso al frente tras la lesión de Joan García y los datos no han resultado los mejores. Con el ex de la Juventus bajo palos, el Barcelona ha logrado tres derrotas, ante el PSG; Sevilla y Real Madrid; un empate, contra el Brujas; y cuatro victorias, frente al Girona, Olympiacos, Elche y Celta de Vigo, stiuación que no le ha impedido al conjunto de Flick desengancharse de la pelea por el título de LaLiga.

