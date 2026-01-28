Buenas noticias para Tigres de cara al retorno de la Liga MX

Los Tigres UANL regresaron oficialmente a los entrenamientos tras los días de descanso provocados por el parón de la selección mexicana. El equipo retomó actividades con una noticia alentadora: la reincorporación de un futbolista considerado estructural para el funcionamiento táctico y anímico del plantel.

La reanudación de trabajos no fue una vuelta cualquiera. En el campamento felino hubo atención especial a la recuperación de Jesús Angulo, quien ya entrena a la par del grupo. Su regreso marca un punto de inflexión para un equipo que busca estabilidad tras semanas de ajustes forzados.

Angulo no es un jugador más dentro del esquema. Para Guido Pizarro, el mexicano representa una solución múltiple dentro del campo. Su capacidad para desempeñarse como central o lateral izquierdo le permite al técnico modificar estructuras sin alterar el equilibrio defensivo ni la salida limpia desde el fondo.

Durante el parón, Tigres aprovechó para ajustar cargas físicas y recuperar elementos tocados. El regreso de Angulo confirma que el plan médico y de preparación rindió frutos. La expectativa ahora es que el defensor pueda reincorporarse de inmediato a la competencia sin restricciones ni riesgos innecesarios.

Más allá de lo táctico, la vuelta de Angulo impacta en el liderazgo interno. El futbolista es uno de los tres capitanes del equipo, una figura con voz autorizada en el vestidor. Su presencia refuerza la cohesión grupal en un momento donde Tigres necesita identidad y carácter competitivo.

Pizarro valora especialmente la inteligencia posicional de Angulo. Ya sea cerrando como tercer central o proyectándose como lateral zurdo, el mexicano entiende cuándo saltar a presionar y cuándo proteger espacios. Esa lectura del juego es clave para un equipo que busca control sin perder agresividad.

El cuerpo técnico confía en que su regreso ayude a estabilizar una zaga que ha sufrido variantes constantes. Con Angulo disponible, Tigres gana alternativas para enfrentar calendarios exigentes y rivales de perfiles distintos. La polivalencia se convierte en una ventaja estratégica en la recta decisiva del torneo.

Así, Tigres retoma el camino con una noticia positiva que va más allá del parte médico. La reincorporación de Jesús Angulo simboliza orden, liderazgo y soluciones tácticas. En un proyecto que apunta alto, recuperar a una pieza así puede marcar diferencias importantes en el rendimiento colectivo.