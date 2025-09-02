Bulgaria vs España: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de clasificación para el Mundial 2026

La selección de España será sin dudas uno de los candidatos en la Copa del Mundo del 2026, pero aunque parezca increíble todavía no está clasificado: arrancará su camino al Mundial este jueves en condición de visitante.

El equipo de Luis de la Fuente comenzará su fase de clasificación frente a Bulgaria. A continuación, toda la información de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bulgaria vs España de clasificación?

Ciudad: Sofía, Bulgaria

Estadio: Natsionalen Stadion Vasil Levski

Fecha: jueves 4 de septiembre

Horario: 14:45 (costa este de Estados Unidos), 12:45 (México), 15:45 (Argentina) y 20:45 (España).

Árbitro: Knut Bjørn Nordheim (NOR)

¿Cómo se podrá ver Bulgaria vs España en TV y streaming online?

El partido va a poder disfrutarse en vivo por FoxSports 2 y FuboTV en los Estados Unidos, por SkySports en México y por Disney+ en el resto de Latinoamérica.

Últimos 5 partidos de Bulgaria

Rival Resultado Competencia Grecia 4-0 D Amistoso Chipre 2-2 E Amistoso Irlanda 2-1 D UEFA Nations League Irlanda 2-1 D UEFA Nations League Bielorrusia 1-1 E UEFA Nations League

Últimos 5 partidos de España

Rival Resultado Competencia Portugal 2-2 (5-3 pen.) D UEFA Nations League Francia 5-4 V UEFA Nations League Países Bajos 3-3 (5-4 pen.) V UEFA Nations League Países Bajos 2-2 E UEFA Nations League Suiza 3-2 V UEFA Nations League

Últimas noticias de Bulgaria

Viene de salir segundo en su grupo de la categoría C de la Nations League y buscará hacer ruido en un complicado grupo de Eliminatorias junto a la ya mencionada Furia Roja, Turquía y Georgia. Ocupa el puesto 85° del ranking FIFA y, en caso de clasificarse, jugaría su octavo Mundial. En la Copa del Mundo de 1994 consiguieron un histórico cuarto puesto, venciendo a selecciones como Argentina y Alemania con Hristo Stoitchkov como emblema.

Últimas noticias de España

Los dirigidos por Luis de la Fuente ya están mentalizados en su próximo objetivo: ganar su segunda Copa del Mundo tras la conseguida en Sudáfrica 2010. El panorama es alentador, aunque vienen de perder la final de la UEFA Nations League ante Portugal y concedieron muchos goles en el camino a esa definición.

Posibles alineaciones

Bulgaria

Portero: Svetoslav Vutsov

Defensas: Viktor Popov, Kristian Dimitrov, Alex Petkov, Anton Nedyalkov

Mediocampistas: Gueorgui Milanov, Ilia Gruev

Volantes ofensivos: Ilian Iliev, Stanislav Shopov, Bozhidar Kraev

Delantero: Aleksandar Kolev

España

Portero: Unai Simón

Defensas: Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Oscar Mingueza

Mediocampistas: Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Pedri

Delanteros: Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.

Pronóstico SI Fútbol

España arrancará su camino a la Copa del Mundo sin grandes complicaciones en su visita a Sofía, aprovechando el poderío de la gran plantilla con la que cuentan.

Bulgaria 0-4 España

