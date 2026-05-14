La guía de Cabo Verde para el Mundial 2026: un invitado que nadie esperaba

Cabo Verde es uno de los cuatro debutantes de este torneo con un formato de 48 equipos. Los dirigidos por Bubista viajarán a Norteamérica para vivir la experiencia de sus vidas.

Con una población de apenas medio millón de habitantes, el pequeño archipiélago africano no clasificó por accidente. Hay mucho mérito, trabajo y planificación de fondo.

Es una selección que no tiene nada que perder. Debutar ante los vigentes campeones europeos, España, es un premio por haber llegado a un lugar al que pocos esperaban. La pequeña nación africana quiere darse a conocer ante el mundo.

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 7 victorias, 2 empates, 1 derrota

Goles a favor / en contra: 16 / 8

Máximo goleador: Dailon Livramento (4)

Máximo asistidor: Kevin Pina (2)

Camerún era el gran favorito para avanzar en el grupo y todo parecía ir bien cuando superaron al conjunto de Bubista por 4-1 en la tercera jornada. Pero esa terminó siendo la única derrota de Cabo Verde en los diez partidos, que se tomaron revancha de los cameruneses venciéndolos 1-0 en casa.

FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-CPV | DANIEL BELOUMOU OLOMO/GettyImages

Una goleada por 3-0 ante Eswatini certificó la clasificación en la última jornada.

El calendario

Rival Fecha Estadio ESPAÑA 15/6 Mercedes-Benz Stadium URUGUAY 21/6 Hard Rock Stadium ARABIA SAUDITA 26/6 NRG Stadium

Entrenador: Bubista

Bubista, técnico de Cabo Verde | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debutante. Tiempo a cargo del equipo: desde 2020.

Su nombre completo es Pedro Leitão Brito. Hizo toda su carrera en Cabo Verde y se convirtió en héroe nacional tras lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Bubista fue nombrado el ‘Entrenador del Año’ por la Confederación Africana en 2025.

¿Cómo juega Cabo Verde?

Alineación preferida: 4-2-3-1 / 4-3-3

Estilo: contragolpe

Fortalezas: contraataque y defensa compacta Debilidades: calidad limitada y falta de experiencia en Mundiales

Cabo Verde intentará formar un bloque compacto, con un 4-3-3 que esperará a sus rivales e intentará salir rápido de contra cuando tenga el balón. Los jugadores creen en su entrenador. Saben que van de punto contra casi todos y están cómodos con el rol que les toca.

Los jugadores a seguir

Ryan Mendes, la figura de Cabo Verde | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Factor X: el veterano delantero Ryan Mendes es uno de los pocos con experiencia en las ligas principales de Europa. Pasó por el Lille y Nottingham Forest, y ahora se encuentra en la liga turca. Es el capitán y el máximo goleador histórico de su selección nacional.

Revelación: nacido en Países Bajos hace 23 años, Sidny Lopes Cabral pasó por las categorías juveniles y ligas inferiores de Suecia, Alemania y Portugal antes de recalar en el Benfica. El lateral/extremo ambidiestro sumó un gol y una asistencia en dos partidos de clasificación con los Tiburones Azules.

La equipación que usará el equipo caboverdiano

Equipación de Cabo Verde para la Copa del Mundo | Capelli

La primera equipación de Cabo Verde para el Mundial presenta un diseño en un azul de dos tonos. El fabricante es la marca estadounidense Capelli Sport.

La segunda camiseta invierte la combinación de colores, con una base blanca de dos tonos resaltada por detalles en azul y rojo en el cuello y los extremos de las mangas.

Posible alineación titular

Cabo Verde saldrá al Mundial sin miedo a perder | FootballUser

Cabo Verde apuntó a la diáspora para reclutar jugadores. De los 25 futbolistas que participaron de la fase de clasificación, 15 juegan en el extranjero, en países que van desde los Estados Unidos hasta la República de Irlanda. Incluso un jugador, Roberto Lopes, fue reclutado para la selección nacional a través de LinkedIn.

Bubista recurrirá a sus jugadores de experiencia. Cuenta en la delantera con el veloz Dailon Livramento y su veterano capitán Ryan Mendes, que fue el máximo artillero del equipo en las Eliminatorias. Garry Rodrigues puede ser un arma importante ingresando desde el banco en los últimos minutos.

En el centro hay mucha competencia por ganarse la titularidad. Los hermanos Laros y Deroy Duarte pelean por su lugar, en distintos roles, en el centro del campo. Telmo Arcanjo, Jordan Mendes Correia y Yannick Semedo también contaron con minutos durante la fase de clasificación.

Bajo los palos, Vozinha, de 39 años, será uno de los jugadores más veteranos en la historia del torneo.

Estado de forma actual

En marzo, Cabo Verde enfrentó a Chile y Finlandia en dos amistosos disputados en Nueva Zelanda. Después de una derrota por 4-2 ante los sudamericanos, que no estarán en el Mundial, los africanos vencieron por penales a Finlandia, tras empatar 1-1.

¿Qué podemos esperar de los aficionados caboverdianos?

Los hinchas de Cabo Verde muestran su bandera con inmenso orgullo | QUEILA FERNANDES/GettyImages

Cabo Verde es uno de los países con menor población clasificados a este Mundial, solo superados en ese apartado por Curazao.

Viajar a Norteamérica no será sencillo ni barato, pero los de Bubista tendrán aliento en sus partidos. La diáspora caboverdiana llega a todos los rincones del mundo y cientos de miles de personas con ascendencia de este país residen en Estados Unidos.

Las escenas de euforia vividas en el país el día de la clasificación ante Eswatini demostraron cuánto significa el fútbol para sus habitantes.

La música y la fiesta de la hinchada estará garantizada en Atlanta, Miami y Houston, las ciudades donde disputarán sus tres partidos.

Lo que el país espera

¿Qué pueden esperar los 500 mil habitantes de este archipiélago africano que disputará su primer Mundial?

Ser parte del evento ya es un premio mayor. El objetivo de conseguir algún triunfo está presente y los resultados conseguidos en las Eliminatorias dan lugar a pensar que el sueño puede hacerse realidad, pero incluso si esto no sucede, nadie les quitará lo bailado.

Enfrentarse a España en el debut será una experiencia inolvidable para un grupo de jugadores que muchas veces habrán pensado algo así como una fantasía imposible de hacerse realidad.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: contentos de jugar contra el que sea.

La estadística que los define: es uno de los planteles más veteranos de la Copa del Mundo, con un promedio de edad por encima de 30.

Si las cosas van mal: será por la falta de talento individual. ¿Qué dirán todos si Cabo Verde queda eliminada pronto? ¿Quién te quita lo bailado?