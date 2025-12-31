Cagliari vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A está que arde, con un líder que cambia fecha a fecha y con cinco equipos separados en nada más que cuatro puntos. Uno de los contendientes al título es el AC Milan, que abre el 2026 este viernes visitando al Cagliari.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido correspondiente a la jornada 18 del campeonato italiano de fútbol.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cagliari vs AC Milan?

Ciudad: Cagliari, Italia

Fecha: viernes 2 de enero de 2026

Horario: 14.45 (costa este de EE.UU.), 13.45 (México), 21.45 (España)

Estadio: Arena Cerdeña

¿Cómo se podrá ver el Cagliari vs AC Milan en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU FOX Deportes, Paramount+ Fubo Sports, DAZN México - Disney+ España DAZN, LaLiga TV DAZN

Últimos cinco partidos del Cagliari

Rival Resultado Competición Torino 2-1 V Serie A Pisa 2-2 E Serie A Atalanta 2-1 D Serie A Roma 1-0 V Serie A Napoli 1-1 E (9-8 D) Coppa Italia

Últimos cinco partidos del AC Milan

Rival Resultado Competición Hellas Verona 3-0 V Serie A Napoli 2-0 D Supercoppa Italia Sassuolo 2-2 E Serie A Torino 3-2 V Serie Lazio 1-0 D Serie A

Últimas noticias del Cagliari

En el Cagliari está ausente Folorunsho, lesionado en la rodilla, así como Belotti, Felici y Zè Pedro. Sardos con Gaetano apoyando a Kilicsoy, Esposito corre el riesgo de ir al banco. Palestra y Obert son los favoritos en los extremos, pero también hay que tener en cuenta a Idrissi.

Últimas noticias del AC Milan

Tras perder en la semifinal de la Supercoppa a manos del Napoli, se recuperaron goleando al Hellas Verona ante los ojos de su gente con la intención de escalar a la cima de la Serie A, que se ubica a un punto de distancia. Para este choque, el entrenador tendrá a todo el plantel a disposición.

Posibles alineaciones

Cagliari

Portero: Caprile

Defensas: Palestra, Zappa, Deiola, Luperto, Idrissi

Mediocampistas: Adopo, Prati, Mazzitelli, Gaetano

Delanteros: Kilicsoy

AC Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori

Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Ruben Loftus-Cheek, Alexis Saelemaekers

Delanteros: Christian Pulisic y Christopher Nkunku.

PRONÓSTICO SI

La necesidad del AC Milán por conseguir la victoria probablemente genere tensión a lo largo del encuentro, y esto provocara que no haya demasiado goles al finalizar el compromiso. Sin embargo, el poderío de los Rossoneri terminará por imponerse y ganarán el encuentro.

Cagliari 0-1 AC Milan

