Cagliari vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A está que arde, con un líder que cambia fecha a fecha y con cinco equipos separados en nada más que cuatro puntos. Uno de los contendientes al título es el AC Milan, que abre el 2026 este viernes visitando al Cagliari.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido correspondiente a la jornada 18 del campeonato italiano de fútbol.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cagliari vs AC Milan?
Ciudad: Cagliari, Italia
Fecha: viernes 2 de enero de 2026
Horario: 14.45 (costa este de EE.UU.), 13.45 (México), 21.45 (España)
Estadio: Arena Cerdeña
¿Cómo se podrá ver el Cagliari vs AC Milan en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
FOX Deportes, Paramount+
Fubo Sports, DAZN
México
-
Disney+
España
DAZN, LaLiga TV
DAZN
Últimos cinco partidos del Cagliari
Rival
Resultado
Competición
Torino
2-1 V
Serie A
Pisa
2-2 E
Serie A
Atalanta
2-1 D
Serie A
Roma
1-0 V
Serie A
Napoli
1-1 E (9-8 D)
Coppa Italia
Últimos cinco partidos del AC Milan
Rival
Resultado
Competición
Hellas Verona
3-0 V
Serie A
Napoli
2-0 D
Supercoppa Italia
Sassuolo
2-2 E
Serie A
Torino
3-2 V
Serie
Lazio
1-0 D
Serie A
Últimas noticias del Cagliari
En el Cagliari está ausente Folorunsho, lesionado en la rodilla, así como Belotti, Felici y Zè Pedro. Sardos con Gaetano apoyando a Kilicsoy, Esposito corre el riesgo de ir al banco. Palestra y Obert son los favoritos en los extremos, pero también hay que tener en cuenta a Idrissi.
Últimas noticias del AC Milan
Tras perder en la semifinal de la Supercoppa a manos del Napoli, se recuperaron goleando al Hellas Verona ante los ojos de su gente con la intención de escalar a la cima de la Serie A, que se ubica a un punto de distancia. Para este choque, el entrenador tendrá a todo el plantel a disposición.
Posibles alineaciones
Cagliari
Portero: Caprile
Defensas: Palestra, Zappa, Deiola, Luperto, Idrissi
Mediocampistas: Adopo, Prati, Mazzitelli, Gaetano
Delanteros: Kilicsoy
AC Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori
Mediocampistas: Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Ruben Loftus-Cheek, Alexis Saelemaekers
Delanteros: Christian Pulisic y Christopher Nkunku.
PRONÓSTICO SI
La necesidad del AC Milán por conseguir la victoria probablemente genere tensión a lo largo del encuentro, y esto provocara que no haya demasiado goles al finalizar el compromiso. Sin embargo, el poderío de los Rossoneri terminará por imponerse y ganarán el encuentro.
Cagliari 0-1 AC Milan
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.