Cagliari vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
En una Serie A pareja, donde cada punto cuenta, hay varios equipos que en el comienzo de la nueva temporada se encuentran dando la sorpresa. Uno de ellos es el Cagliari, quien se encuentra en la séptima posición, buscando meterse en los primeros cinco.
Sin embargo no será una tarea sencilla. Por la jornada 5, deberá recibir a un Inter que no tuvo un buen arraque y se encuentra en trabajo de revertirlo.
A continuación todo lo que tenes que saber del partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Cagliari vs Inter?
Ciudad: Cagliari, Italia
Fecha: sábado 27 de septiembre
Horario: 14.45 horas (ET), 12.45 horas (México), 20.45 horas (España)
Estadio: Arena Cerdeña
¿Cómo se podrá ver Cagliari vs Inter en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes
Foxsports.com
México
ESPN México
ESPN México
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Cagliari
Rival
Resultado
Competición
Frosinone
4-1 V
Copa Italia
Lecce
2-1 V
Serie A
Parma
2-0 V
Serie A
Napoli
1-0 D
Serie A
Fiorentina
1-1 E
Serie A
Últimos cinco partidos del Inter
Rival
Resultado
Competición
Sassuolo
2-1 V
Serie A
Ajax
2-0 V
Champions League
Juventus
4-3 D
Serie A
Udinese
2-1 D
Serie A
Torino
5-0 V
Serie A
Últimas noticias del Cagliari
El Cagliari se encuentra siendo la gran revelación en este comienzo de la temporada. Actualmente en el puesto siete de la tabla de posiciones, el principal objetivo es meterse a una copa interncional el próximo año. Para eso, buscará reforzar su localía para hacer valer sus actuaciones.
Últimas noticias del Inter
Por el lado del Inter, su arranque no fue bueno. Se encuentran décimos en la tabla de posiciones y saben que deberán hacer mucho esfuerzo para empezar a escalar lugares. Luego de haber coronado una gran temporada el último año, se encuentran readaptándose a los nuevos cambios en este inicio del 2025/26.
Posibles alineaciones
Cagliari: Caprile; Mina, Luperto, Obert; Palestra, Odepto, Patri. Deiola, Folorunsho; Esposito, Belotti.
Inter: Martínez; Akanji, Acerbi, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.
Pronóstico SI
Cagliari 2-1 Inter
