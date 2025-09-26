Cagliari vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

En una Serie A pareja, donde cada punto cuenta, hay varios equipos que en el comienzo de la nueva temporada se encuentran dando la sorpresa. Uno de ellos es el Cagliari, quien se encuentra en la séptima posición, buscando meterse en los primeros cinco.

Sin embargo no será una tarea sencilla. Por la jornada 5, deberá recibir a un Inter que no tuvo un buen arraque y se encuentra en trabajo de revertirlo.

A continuación todo lo que tenes que saber del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Cagliari vs Inter?

Ciudad: Cagliari, Italia

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 14.45 horas (ET), 12.45 horas (México), 20.45 horas (España)

Estadio: Arena Cerdeña

¿Cómo se podrá ver Cagliari vs Inter en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes Foxsports.com México ESPN México ESPN México España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Cagliari

Rival Resultado Competición Frosinone 4-1 V Copa Italia Lecce 2-1 V Serie A Parma 2-0 V Serie A Napoli 1-0 D Serie A Fiorentina 1-1 E Serie A

Últimos cinco partidos del Inter

Rival Resultado Competición Sassuolo 2-1 V Serie A Ajax 2-0 V Champions League Juventus 4-3 D Serie A Udinese 2-1 D Serie A Torino 5-0 V Serie A

Últimas noticias del Cagliari

US Lecce v Cagliari Calcio - Serie A | Maurizio Lagana/GettyImages

El Cagliari se encuentra siendo la gran revelación en este comienzo de la temporada. Actualmente en el puesto siete de la tabla de posiciones, el principal objetivo es meterse a una copa interncional el próximo año. Para eso, buscará reforzar su localía para hacer valer sus actuaciones.

Últimas noticias del Inter

FBL-ITA-SERIEA-INTER-SASSUOLO | STEFANO RELLANDINI/GettyImages

Por el lado del Inter, su arranque no fue bueno. Se encuentran décimos en la tabla de posiciones y saben que deberán hacer mucho esfuerzo para empezar a escalar lugares. Luego de haber coronado una gran temporada el último año, se encuentran readaptándose a los nuevos cambios en este inicio del 2025/26.

Posibles alineaciones

Cagliari: Caprile; Mina, Luperto, Obert; Palestra, Odepto, Patri. Deiola, Folorunsho; Esposito, Belotti.

Inter: Martínez; Akanji, Acerbi, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.

Pronóstico SI

Cagliari 2-1 Inter

