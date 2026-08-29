Calendario 5 próximos partidos del Manchester City tras golear 4-1 al Crystal Palace

El Manchester City comenzó la temporada 2026/27 con la mira puesta nuevamente en la pelea por la Premier League. Después de afrontar su compromiso ante el Crystal Palace, mismo que ganó por un contundente marcador de 4-1, el conjunto dirigido por Enzo Maresca tendrá por delante una seguidilla de partidos que pondrá a prueba su regularidad y sus aspiraciones en el campeonato inglés.

Con varios encuentros importantes concentrados en pocas semanas, el equipo de Manchester deberá sostener su nivel tanto ante rivales recién ascendidos como frente a candidatos directos. Además, el calendario le deparará además dos clásicos de máxima exigencia antes de mediados de octubre.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

A continuación, los 5 próximos partidos del Manchester City:

Manchester City vs Coventry City, jornada 3 de la Premier League

El City volverá al Etihad Stadium el 5 de septiembre para recibir al Coventry City por la tercera jornada de la Premier League. El conjunto recién ascendido afrontará un desafío mayúsculo después de un comienzo complicado, por lo que los locales aparecen como claros favoritos.

Será una oportunidad para que el equipo de Manchester siga sumando confianza en el arranque del campeonato.

05/09/2026: Manchester City vs Coventry City - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)

Manchester United vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League

Apenas una semana después llegará uno de los partidos más esperados: Manchester United vs. Manchester City, el 13 de septiembre, por la cuarta fecha.

El derbi se disputará en Old Trafford y pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán posicionarse desde temprano en la pelea por los primeros lugares. El City tendrá que afrontar un ambiente especialmente exigente en territorio de su clásico rival.

13/09/2026: Manchester United vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Man City have sold an entire XI's worth of talent this summer 😯💰



There's a serious rebuild happening at The Etihad 😅 pic.twitter.com/Po7ZpC1OA2 — OneFootball (@OneFootball) August 28, 2026

Manchester City vs Sunderland, jornada 5 de la Premier League

El calendario continuará con otro compromiso en el Etihad. El 19 de septiembre, el City recibirá al Sunderland por la quinta jornada. El equipo visitante, recién ascendido, tendrá la misión de competir ante uno de los grandes candidatos al título.

19/09/2026: Manchester City vs Sunderland - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

La exigencia para los de Maresca aumentará el 11 de octubre, cuando el City visite Anfield para medirse con el Liverpool. Será uno de los primeros grandes enfrentamientos de la temporada y un partido que podría tener peso en la carrera por el campeonato.

11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Manchester City vs Ipswich, jornada 7 de la Premier League

El siguiente compromiso confirmado será ante el Ipswich Town, nuevamente en el Etihad Stadium, por el encuentro correspondiente a la fecha 7, el 17 de octubre.

17/10/2026: Manchester City vs Ipswich - Premier League - (10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP)

Para el City, esta serie de partidos representará una primera prueba de regularidad. Más allá de los rivales de menor jerarquía, los enfrentamientos ante el United y el Liverpool permitirán medir rápidamente hasta dónde puede llegar el conjunto inglés en su lucha por la Premier League.

Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester City

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Coventry City 05/09/2026 09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Manchester United 13/09/2026 10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP Premier League

USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Sunderland 19/09/2026 09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Liverpool 11/10/2026 10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Ipswich 17/10/2026 10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN

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