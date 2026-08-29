Calendario 5 próximos partidos del Manchester City tras golear 4-1 al Crystal Palace
El Manchester City comenzó la temporada 2026/27 con la mira puesta nuevamente en la pelea por la Premier League. Después de afrontar su compromiso ante el Crystal Palace, mismo que ganó por un contundente marcador de 4-1, el conjunto dirigido por Enzo Maresca tendrá por delante una seguidilla de partidos que pondrá a prueba su regularidad y sus aspiraciones en el campeonato inglés.
Con varios encuentros importantes concentrados en pocas semanas, el equipo de Manchester deberá sostener su nivel tanto ante rivales recién ascendidos como frente a candidatos directos. Además, el calendario le deparará además dos clásicos de máxima exigencia antes de mediados de octubre.
A continuación, los 5 próximos partidos del Manchester City:
Manchester City vs Coventry City, jornada 3 de la Premier League
El City volverá al Etihad Stadium el 5 de septiembre para recibir al Coventry City por la tercera jornada de la Premier League. El conjunto recién ascendido afrontará un desafío mayúsculo después de un comienzo complicado, por lo que los locales aparecen como claros favoritos.
Será una oportunidad para que el equipo de Manchester siga sumando confianza en el arranque del campeonato.
- 05/09/2026: Manchester City vs Coventry City - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)
Manchester United vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League
Apenas una semana después llegará uno de los partidos más esperados: Manchester United vs. Manchester City, el 13 de septiembre, por la cuarta fecha.
El derbi se disputará en Old Trafford y pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán posicionarse desde temprano en la pelea por los primeros lugares. El City tendrá que afrontar un ambiente especialmente exigente en territorio de su clásico rival.
- 13/09/2026: Manchester United vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)
Manchester City vs Sunderland, jornada 5 de la Premier League
El calendario continuará con otro compromiso en el Etihad. El 19 de septiembre, el City recibirá al Sunderland por la quinta jornada. El equipo visitante, recién ascendido, tendrá la misión de competir ante uno de los grandes candidatos al título.
- 19/09/2026: Manchester City vs Sunderland - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)
Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League
La exigencia para los de Maresca aumentará el 11 de octubre, cuando el City visite Anfield para medirse con el Liverpool. Será uno de los primeros grandes enfrentamientos de la temporada y un partido que podría tener peso en la carrera por el campeonato.
- 11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)
Manchester City vs Ipswich, jornada 7 de la Premier League
El siguiente compromiso confirmado será ante el Ipswich Town, nuevamente en el Etihad Stadium, por el encuentro correspondiente a la fecha 7, el 17 de octubre.
- 17/10/2026: Manchester City vs Ipswich - Premier League - (10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP)
Para el City, esta serie de partidos representará una primera prueba de regularidad. Más allá de los rivales de menor jerarquía, los enfrentamientos ante el United y el Liverpool permitirán medir rápidamente hasta dónde puede llegar el conjunto inglés en su lucha por la Premier League.
Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Coventry City
05/09/2026
09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Manchester United
13/09/2026
10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Sunderland
19/09/2026
09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Liverpool
11/10/2026
10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Ipswich
17/10/2026
10:00 USA, 09:00 MEX, 17:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.