El calendario de España en el Mundial 2026: lista completa de partidos, sedes y horarios

La selección de España será una de las candidatas en el Mundial 2026 gracias a su brillante camada de futbolistas jóvenes y el buen momento de los experimentados, en un proceso exitoso que los llevó a gritar campeón en la última Eurocopa y a llegar a la final de la UEFA Nations League con Portugal el año pasado, donde perdieron por penales.

Los de Luis de la Fuente integrarán el grupo H de la Copa del Mundo con Uruguay, campeón en dos oportunidades, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los africanos harán su estreno en mundiales el próximo verano, mientras que los árabes supieron ser la bestia negra de Argentina en Qatar 2022, ganándoles 2-1 en el debut en Lusail.

España jugará su décimo séptimo Mundial, con presencia perfecta desde Argentina 1978 en adelante. Su gran éxito, donde apuntan a repetir, fue la histórica consagración en Sudáfrica 2010 con un plantel inolvidable.

Calendario de la fase de grupos del Mundial 2026 de España

El Hard Rock Stadium de Miami recibirá los primeros dos partidos de España | Simon M Bruty/GettyImages

Día Rival Estadio Sede Hora (Este US) 15 de junio Cabo Verde Hard Rock Stadium, Atlanta Miami 12hs 21 de junio Arabia Saudita Hard Rock Stadium, Atlanta Miami 12hs 26 de junio Uruguay BBVA Guadalajara 20HS

¿Cómo clasificó España al Mundial 2026?

Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Luciano Lima/GettyImages

La Furia Roja terminó como primera en el grupo E de las eliminatorias europeas. En el mismo compartió con Turquía, Georgia y Bulgaria. Ganó cinco y empató uno, terminando invicta con 16 puntos, 21 goles a favor y solamente dos en contra.

¿Dónde podría jugar España las instancias de mata-mata?

Si España gana el grupo H

16avos de final: Los Ángeles

Octavos de final: Dallas

Cuartos de final: Los Ángeles

Semifinales: Dallas

Final: Nueva Jersey

Si España sale segunda del grupo H

16avos de final: Miami

Octavos de final: Atlanta

Cuartos de final: Kansas City

Semifinales: Atlanta

Final: Nueva Jersey

Si España clasifica como tercera

16avos de final: Atlanta, Ciudad de México, Seattle o Nueva Jersey (dependiendo del cruce)

Octavos de final: Philadelphia, Seattle o Ciudad de México

Cuartos de final: Los Ángeles, Miami o Boston

Semifinales: Dallas o Atlanta

Final: Nueva Jersey

