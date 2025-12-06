El calendario de España en el Mundial 2026: lista completa de partidos, sedes y horarios
La selección de España será una de las candidatas en el Mundial 2026 gracias a su brillante camada de futbolistas jóvenes y el buen momento de los experimentados, en un proceso exitoso que los llevó a gritar campeón en la última Eurocopa y a llegar a la final de la UEFA Nations League con Portugal el año pasado, donde perdieron por penales.
Los de Luis de la Fuente integrarán el grupo H de la Copa del Mundo con Uruguay, campeón en dos oportunidades, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los africanos harán su estreno en mundiales el próximo verano, mientras que los árabes supieron ser la bestia negra de Argentina en Qatar 2022, ganándoles 2-1 en el debut en Lusail.
España jugará su décimo séptimo Mundial, con presencia perfecta desde Argentina 1978 en adelante. Su gran éxito, donde apuntan a repetir, fue la histórica consagración en Sudáfrica 2010 con un plantel inolvidable.
Calendario de la fase de grupos del Mundial 2026 de España
Día
Rival
Estadio
Sede
Hora (Este US)
15 de junio
Cabo Verde
Hard Rock Stadium, Atlanta
Miami
12hs
21 de junio
Arabia Saudita
Hard Rock Stadium, Atlanta
Miami
12hs
26 de junio
Uruguay
BBVA
Guadalajara
20HS
¿Cómo clasificó España al Mundial 2026?
La Furia Roja terminó como primera en el grupo E de las eliminatorias europeas. En el mismo compartió con Turquía, Georgia y Bulgaria. Ganó cinco y empató uno, terminando invicta con 16 puntos, 21 goles a favor y solamente dos en contra.
¿Dónde podría jugar España las instancias de mata-mata?
Si España gana el grupo H
- 16avos de final: Los Ángeles
- Octavos de final: Dallas
- Cuartos de final: Los Ángeles
- Semifinales: Dallas
- Final: Nueva Jersey
Si España sale segunda del grupo H
- 16avos de final: Miami
- Octavos de final: Atlanta
- Cuartos de final: Kansas City
- Semifinales: Atlanta
- Final: Nueva Jersey
Si España clasifica como tercera
- 16avos de final: Atlanta, Ciudad de México, Seattle o Nueva Jersey (dependiendo del cruce)
- Octavos de final: Philadelphia, Seattle o Ciudad de México
- Cuartos de final: Los Ángeles, Miami o Boston
- Semifinales: Dallas o Atlanta
- Final: Nueva Jersey
