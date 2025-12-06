El ranking de candidatos a ganar el Mundial 2026 tras el sorteo

El Mundial 2026 está muy cerca y ya hay 42 selecciones que tienen su boleto asegurado para el torneo que organizarán Canadá, México y Estados Unidos, a partir del 19 de julio del próximo año.

Tras el sorteo realizado en Washington, ya conocemos cómo quedaron conformados los 12 grupos.

El ranking de candidatos a ganar el Mundial 2026 de las selecciones ya clasificadas

42. Curazao

World Cup 2026 Qualifiers ConcacafAruba v Curacao | ANP/GettyImages

Curazao protagonizó una de las mayores sorpresas de las eliminatorias de Concacaf al terminar como líder de su grupo, por encima de selecciones con experiencia mundialista como Jamaica y Trinidad y Tobago, además de Bermudas. A pesar de este gran logro, La Familia Azul sigue siendo considerada una de las selecciones con menos probabilidades de conquistar la Copa del Mundo.



Integran el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Sería raro que puedan sumar algun punto.

41. Cabo Verde

Egypt vs Cape Verde - AFCON Morocco 2025 Qualifier | Ahmad Hasaballah/GettyImages

Jugarán su primer Mundial y las expectativas son grandes, después de la buena clasificación que hicieron. Vencieron por 3-0 a Eswatin en la última fecha y aseguraron el primer puesto del Grupo D de las Eliminatorias Africanas.



Lograron 23 puntos en su clasificación, un hito histórico para un país que hasta hace poco era colonia portuguesa. Con 500.000 habitantes, es la segunda nación más pequeña en llegar al Mundial, después de Islandia en Rusia 2018.



Están en el Grupo H, junto a España, Arabia Saudita y Uruguay. Si consiguiesen un empate podrían irse a casa más que satisfechos.

40. Haití

FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-CRC-HAI | EZEQUIEL BECERRA/GettyImages

Haití regresará a un Mundial 52 años después de su histórica participación en Alemania 1974. Les Grenadiers, liderados por una generación renovada, conquistaron el primer lugar de su grupo en las eliminatorias de Concacaf, dejando atrás a selecciones de mayor tradición como Honduras y Costa Rica, además de Nicaragua.



Forman parte del Grupo C, con Brasil, Marruecos y Escocia. Ninguna chance de sumar ni un punto.

39. Jordania

Jordan v Qatar:Final - AFC Asian Cup | Masashi Hara/GettyImages

Jordania consiguió la clasificación en la AFC de Asia. Es un equipo que sorprendió por su buen juego en la fase eliminatoria y viven un buen presente en el fútbol mundial.



Nunca habían clasificado al Mundial, aunque estuvieron cerca en el 2014, cayendo en el repechaje ante Uruguay. Mousa Al-Tamari, con experiencia en la Ligue 1 de Francia, es su jugador con mejor presente.



Quedaron emparejados en el Grupo J, junto a Argentina, Argelia y Austria. Muy complicado que salga del 0 en la tabla final.

38. Panamá

TOPSHOT-FBL-WC-2026-CONCACAF-PAN-GUY | MARTIN BERNETTI/GettyImages

Panamá clasificó a su segundo mundial tras una gran campaña en las eliminatorias de Concacaf. Los Canaleros, dirigidos por Thomas Christiansen, terminaron como líderes de su grupo por delante de El Salvador, Surinam y Guatemala. Este histórico boleto representa un nuevo hito para el fútbol panameño, aunque la selección parte como una de las menos favoritas para hacer un papel destacado en el torneo.



Quedaron en el Grupo L, con Inglaterra, Croacia y Ghana. 0% de chances de conseguir al menos un punto.

37. Qatar

Qatar vs United Arab Emirates: FIFA World Cup Qualifier | Mohamed Farag/GettyImages

Segundo mundial consecutivo para los qataríes, tras lo hecho en el 2022 cuando fueron el organizador. En esa ocasión no pudieron pasar de la primera fase; tal vez el nuevo formato en el 2026 les permita avanzar una fase por primera vez en su historia.



La victoria por 2 a 1 sobre los Emiratos Árabes selló el boleto de Qatar a la cita mundialista.



Están en el Grupo B, junto a Canadá, un repechaje de UEFA (Bosnia y Herzegovina/Italia/Irlanda del Norte o Gales) y Suiza. Tal vez pudiesen aspirar a un tercer puesto.

36. Uzbekistan

Uzbekistan v Qatar: AFC FIFA World Cup Qualifier | Anvar Ilyasov/GettyImages

Uzbekistán consiguió su pase al Mundial con su empate sin goles frente a Emiratos Árabes Unidos. Es otra de las naciones que tenían pocas probabilidades de clasificar y sorprendieron con una gran fase eliminatoria. Abdukodir Khusanov, un joven central que recientemente logró fichar por el Manchester City y Eldor Shomurodov, el máximo goleador del país, fueron claves en la clasificación.



Integran el Grupo K, que lidera Portugal. Están condenados a ubicar la cuarta posición.

35. Nueva Zelanda

2018 FIFA World Cup Qualifier - New Zealand v Solomon Islands | Anthony Au-Yeung/GettyImages

El equipo de Nueva Zelanda ganó la final de la OFC para clasificarse directamente. Es una de las fases de clasificación con menos nivel en el mundo, por lo que le costará tener un equipo competitivo para el Mundial. Será su tercera participación en el Mundial. Chris Wood, Ali Riley y Joe Bell son los jugadores más destacados del equipo.



El sorteo los ubicó en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto e Irán. Este último duelo es el más accesible para los oceánicos, que sueñan con pasar de ronda.

34. Arabia Saudita

FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQ | ABDEL GHANI BASHIR/GettyImages

La igualdad ante Irak era suficiente para que el equipo de Herve Renard consiguiera la clasificación al 2026. Dicho y hecho, Arabia Saudita obtuvo un empate en 0 y entró directamente.



Recordemos que en 2022 le propinó la única derrota a la selección argentina, que luego se consagraría como campeón del mundo.



Les tocó el Grupo H. ¿Podrán volver a dar un batacazo como hace 4 años? España y Uruguay no se deberían confiar.

33. Australia

Australia v Japan - FIFA World Cup 2026 Round Three AFC Asian Qualifier | James Worsfold/GettyImages

La mejor selección de su zona estará de nuevo en una Copa del Mundo, siendo el líder indiscutible de su región. Tienen seis participaciones en el Mundial, con las de 1974, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.



Nestory Irankunda, del Wattford de la Premier League, es su principal arma en ataque y un jugador muy interesante para ver en el Mundial.



Quedaron en el grupo de uno de los locales, Estados Unidos, Paraguay y un equipo de la UEFA (Kosovo/Rumania/Eslovaquia/Turquía). Tendrán buenas chances de pasar de ronda.

32. Sudáfrica

✅🇿🇦 ¡SUDAFRICA SE CLASIFICÓ AL MUNDIAL 2026 Y VOLVERÁ A UNA CITA MUNDIALISTA DESPUÉS DE 16 AÑOS! pic.twitter.com/mFr6smCjyz — FÚTBOL DIGITAL (@FutbolDigitalok) October 14, 2025



Tras 16 años de ausencia, Sudáfrica vuelve a ser mundialista. En 2010, fueron los organizadores del torneo que finalmente ganaría España.



Gracias a los goles de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa, los Bafana Bafana superaron en la última jornada de las eliminatorias africanas a Benín, que fue derrotado 4-0 por Nigeria en el otro partido del grupo C, asegurando así su cuarta participación en un Mundial después de las de 1998, 2002 y 2010.



Como en el 2010, serán parte del partido inaugural, ante México. Corea del Sur y un equipo de la UEFA (República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda).



No la tendrán fácil para clasificar.

31. Senegal

FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-SEN-MRT | PATRICK MEINHARDT/GettyImages

El equipo que tiene a Sadio Mané como gran figura participará de la cita mundialista por tercera vez consecutiva.



La victoria sobre Botswana selló el ticket al 2026, en lo que será su cuarto Mundial.



Mané, en la recta final de su carrera, se merecía estar en la gran competencia que tendremos el año que viene.



Están en el grupo de la muerte con Francia, Noruega y un país que saldrá del repechaje (Bolivia/Irak/Surinam). Salir terceros sería su mejor opción.

30. Irán

FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRK | ATTA KENARE/GettyImages

Aparece en el puesto 21 del último Ranking FIFA, como una de las mejores selecciones del continente asiático. Ha sido eliminada en fase de grupos en todas sus participaciones. Han disputado seis Copas del Mundo con las de 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 y 2022. El gran objetivo es superar la primera ronda del torneo.



Están en el grupo que lidera Bélgica, posiblemente quien avance como primera. Los iraníes tendrán duelos clave ante Egipto y, sobre todo, con Nueva Zelanda.

29. Costa de Marfil

🐘 ¡LOS ELEFANTES SACARON PASAJES PARA EL MUNDIAL!



🇨🇮 Costa de Marfil goleó 3-0 a Kenia en la fecha 10 del Grupo F de las Eliminatorias africanas



⚽ Kessie, Diomande y Diallo



🏆 Llegó a los 26 puntos y se aseguró la clasificación pic.twitter.com/BzHnbyTOho — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025

Los Elefantes no fallaron en la última fecha de las Eliminatorias africanas y vencieron con autoridad a Kenia para ganar su grupo por sobre de Gabón. Así, regresa al Mundial tras estar ausente en 2018 y 2022 y jugará su cuarta Copa del Mundo.



En el Grupo E, Alemania tiene todas las chances de ser primera. De forma que los africanos se jugarán con Ecuador quién será el segundo.

28. Ghana

Ghana v Uruguay: Group H - FIFA World Cup Qatar 2022 | Visionhaus/GettyImages

Aparecen en el puesto 75 en el último Ranking FIFA publicado y es una selección que ha tenido momentos de gloria, pero también habían caído en un vacío antes de esta clasificación.



Esta será su quinta Copa del Mundo, después de participar en 2006 (Alemania), 2010 (Sudáfrica), 2014 (Brasil) y 2022 (Qatar). Mohammed Kudus, del Tottenham de la Premier League, es su principal figura.



Inferiores a Inglaterra y Croacia, los africanos deberán golear a Panamá para aspirar a ser uno de los mejores terceros. No es imposible.

27. Túnez

Tunisia v Australia: Group D - FIFA World Cup Qatar 2022 | Visionhaus/GettyImages

Es un equipo que ya tiene experiencia en Copas del Mundo. Se caracterizan por ser aguerridos, con un juego muy físico y apuntando siempre al contragolpe. Vencieron 1‑0 a Guinea Ecuatorial y aseguraron el primer lugar de su grupo en África, para lograr la clasificación. Naim Sliti y Firas Chaouat son figuras importantes en el ataque.



Comparten el Grupo F con los Países Bajos, Japón y un representante de UEFA (Albania/Polonia/Suecia/Ucrania). Si bien no hay ninguna super potencia, todos son adversarios peligrosos.

26. Argelia

Algeria v Equatorial Guinea - Group E: African Cup of Nations 2021 | Visionhaus/GettyImages

Argelia logró su pase a la Copa Mundial de la FIFA 26 con una gran victoria sobre Somalia. Ahora tienen una ventaja contundente en el liderato del Grupo G.



Son un equipo muy rápido, que le gusta tener la pelota y que tiene el juego por los costados como sus principales atributos. Tiene cuatro participaciones en Copas del Mundo y la última fue en Brasil 2014.



Integrarán el grupo J con Argentina, Austria y Jordania. A priori, un tercer puesto sería lo máximo a aspirar y deberán ver si les alcanza para clasificar.

25. Canadá

United States v Panama - CONCACAF Nations League: Semifinal | Michael Owens/GettyImages

El país anfitrión clasificó por ser parte de los organizadores. Vienen de su segunda participación en una Copa del Mundo y quieren mejorar su pasada actuación en Catar 2022. Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern Múnich, es su principal jugador. Es un equipo muy físico, que quiere ganarse el cariño de una nación que no tiene tanto seguimiento por el fútbol.



Ya se sabía que integrarían el Grupo B y el sorteo los terminó de emparejar con Qatar, Suiza y, posiblemente, Italia. No será sencillo para los locales.

24. Escocia

Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Stu Forster/GettyImages

Su última participación fue en Francia 1998, donde se quedaron en Fase de Grupos a pesar de que ganaron dos partidos. Ahora, hacen historia en lo que fue una eliminatoria sumamente cerrada y con esto, querrán sorprender al mundo. Tendrán la difícil tarea de enfrentar a Brasil y Marruecos.



Los isleños posiblemente queden en la tercera posición del Grupo C, de Brasil. Las matemáticas dirán si alcanza para pasar de ronda.

23. Suiza

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-KOS-SUI | ARMEND NIMANI/GettyImages

Podrían dar la sorpresa si su talento, sobre todo el que tienen de mediocampo para adelante, llega en buen momento. Intentarán igualar su mejor actuación que fue llegar a cuartos de final.



El Grupo B, de Canadá, se presenta como accesible, aunque todo podría cambiar si Italia es la que entra desde el repechaje.

22. Austria

Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Christian Hofer/GettyImages

David Alaba y compañía lograron regresar a este equipo a una Copa del Mundo después de más de 20 años. Su última participación fue en Francia 1998 y aunque no son favoritos para llevarse el título ni mucho menos en el 2026, pueden meter en aprietos a cualquiera.



Se verán las caras con Argentina en la fase de grupos. Un segundo lugar en el Grupo J es posible.

21. México

Mexico v South Korea - International Friendly | Johnnie Izquierdo/GettyImages

México tiene grandes expectativas, sobre todo por ser el primer país que alberga tres Copas del Mundo, después de la de 1970 y 1986. El Mundial comenzará en el mítico Estadio Azteca y tienen una generación de futbolistas interesantes para pelear por una buena actuación. Santiago Giménez es el gran referente de este grupo.



Jugarán el partido inaugural contra Sudáfrica. Los otros integrantes del Grupo A son Corea del Sur y un representante de la UEFA (República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda).



No es imposible para los de Javier Aguirre. Dependerá de ellos y de su (i)rregularidad.

20. Paraguay

Japan v Paraguay - International Friendly | Toru Hanai/GettyImages

Gustavo Alfaro, entrenador argentino, logró enderezar el ritmo de Paraguay en las eliminatorias y consiguieron una segunda vuelta impresionante, con la que regresaron a la Copa del Mundo. Omar Alderete fue clave en la defensa mientras que Miguel Almirón es el referente en el ataque. Tienen ocho participaciones en mundiales: 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010.



Los de Alfaro están en el Grupo D. Si bien no es para festejar por adelantado, pueden soñar incluso con ganarlo.

19. Corea del Sur

Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian Cup | Lintao Zhang/GettyImages

Figura en el puesto 23 del último ranking FIFA y tienen un equipo interesante, aunque les ha costado llegar lejos en las Copas del Mundo, salvo la edición que organizaron en 2002. Es la selección asiática con más participaciones en mundiales, con 11 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Integrarán el grupo A con México, Sudáfrica y un clasificado de la repesca UEFA.



De la mano de Son, su gran figura, pueden aspirar a mucho en el grupo A, que tiene a México como cabeza de serie.

18. Estados Unidos

United States v Ecuador - International Friendly | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Tienen una gran responsabilidad al ser nuevamente anfitriones de la Copa del Mundo, después de la organizada en 1994. Ahora tienen un equipo más sólido, con el que pueden pelear por un puesto entre los grandes. Christian Pulisic es el capitán de esta generación y vive un gran momento con el AC Milán, que buscará trasladar a su selección. Australia, Paraguay y un equipo de la repesca serán sus rivales.



No sería de extrañar que ganen el Grupo D, aunque deberán mostrar su mejor fútbol para que eso suceda.

17. Noruega

Norway v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marius Nordnes / Nordnes Foto/GettyImages

La selección de Noruega aseguró su lugar en el próximo Mundial 2026, cortando con una racha de 28 años sin asistir a una justa mundialista. La presencia de Erling Haaland los convierte en un rival al cual nadie se quisiera enfrentar.



Tendrán la difícil tarea de enfrentarse a Francia en fase de grupos. Aunque con Haaland en el equipo nada es imposible. Un segundo lugar es una tarea más que realizable.



Luego, en 16avos, nadie querrá enfrentarse al equipo del Androide nórdico.

16. Ecuador

Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franklin Jacome/GettyImages

Ecuador logró la mejor clasificación en su historia para una Copa del Mundo, con el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, solo por detrás de la sólida selección argentina. Tienen una generación capaz de dar el gran golpe sobre la mesa en el 2026.



Moisés Caicedo, estrella del Chelsea, es su principal referente, aunque es un equipo muy colectivo y completo en cada una de sus líneas.



Alemania, Costa de Marfil y Curazao serán sus rivales. en el Grupo E. Los sudamericanos tienen con qué ilusionarse.

15. Egipto

Egypt v Ethiopia – World Cup Qualifiers | Ahmad Hasaballah/GettyImages

Con doblete de Mohamed Salah, Egipto se clasificó al Mundial 2026 tras vencer a Yibuti 3-0. Regresan a la Copa del Mundo tras su participación en Rusia 2018, evento en el que no pudieron pasar de la primera fase, a pesar de los dos goles conseguidos por el extremo izquierdo del Liverpool. Será el torneo de despedida para el mejor futbolista en la historia del país africano.



Estarán en el grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. De la mano del Faraón, los africanos deberían conseguir el segundo lugar sin problemas. Y, de ser el caso, tendrían un muy buen cruce con el segundo del grupo de Estados Unidos.

14. Japón

Japan v Brazil - International Friendly | Koji Watanabe/GettyImages

Es considerada por muchos como la mejor selección asiática de la actualidad. Tiene siete participaciones en Copas del Mundo, clasificando de manera ininterrumpida desde 1998 hasta 2022. Kaoru Mitoma (delantero del Brighton), Takefusa Kubo (mediocampista de la Real Sociedad) son los máximos referentes de su equipo nacional.



El grupo F los cruzará con Países Bajos, Túnez y un equipo de la UEFA. Los asiáticos no la tendrán sencilla pero si muestran un buen rendimiento los 16avos son posibles.

13. Bélgica

SOCCER WC26 QUAL BELGIUM VS LIECHTENSTEIN | VIRGINIE LEFOUR/GettyImages

Con una gran probabilidad de que sea el último Mundial de Thibaut Courtois y de Kevin De Bruyne, los Diablos querrán darle una alegría a los que han sido dos de los mejores futbolistas de su historia.



Además, querrá borrar el mal recuerdo de Qatar 2022, donde no pudieron clasificar de la Fase de Grupos.



En esta oportunidad jugarán contra Egipto, Nueva Zelanda e Irán. Deberían quedar primeros con comodidad. Luego irían con alguno de los terceros.

12. Croacia

Croatia v Faroe Islands - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Jure Makovec/GettyImages

Una selección comandada por Luka Modric siempre es peligrosa. Además Joško Gvardiol está convertido en uno de los mejores defensas del mundo, pero aún así, tienen algunos huecos en zonas claves. Serán peligrosos en la siguiente Copa del Mundo, pero se ve difícil repetir la hazaña de ediciones pasadas.



Compartirán grupo con Inglaterra y el camino podría ponerles a Brasil en una instancia bastante temprana.

11. Marruecos

Egypt v Morocco: Bronze Medal Match: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 13 | Robert Cianflone/GettyImages

Cuentan con un equipo completo, vienen de golear 5-0 a Nigeria y tienen una generación prodigiosa de futbolistas, con los que esperan tener un gran Mundial.



Será su séptima participación en el máximo torneo y quieren llegar lejos. En Catar 2022 llegaron a semifinales, siendo la primera selección africana en lograrlo. Achraf Hakimi, del PSG, es su máxima figura.



Buscarán dar un brutal golpe de autoridad contra Brasil en la fase de grupos.

10. Uruguay

Brazil v Uruguay - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

Siempre hay que contar con la doble campeona del mundo. La selección uruguaya tuvo una clasificación de altibajos, pero terminaron de buena forma, para asegurar nuevamente su boleto a una Copa del Mundo. El elenco charrúa es dirigido por Marcelo Bielsa tiene a Federico Valverde, estrella del Real Madrid, como su principal referente.



Compartirán el grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. En 16avos, ya se palpita un posible duelo rioplatense ante Argentina. Imperdible.

9. Colombia

Colombia v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Gabriel Aponte/GettyImages

Colombia firmó otra gran clasificación y regresan a la Copa del Mundo para pelear por un puesto entre los mejores del torneo. Tienen una generación que combina experiencia y talento joven. James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son sus principales figuras en la actualidad.



Si logran dar el batacazo ante Portugal (difícil pero no imposible) el liderato del grupo K es posible.



En caso de quedar segundos, Croacia asoma en el horizonte de 16avos de final.

8. Países Bajos

Holland v Lithuania -World Cup Qualifier | Soccrates Images/GettyImages

Si hay alguna duda con los neerlandeses sería en la portería, pero de ahí, tienen un equipo muy completo, sobre todo en el ataque. Llenos de experiencia y talento joven, al menos podemos esperar que estén entre los primeros ocho del torneo mundialista.



Los dirigidos por Ronald Koeman no tuvieron mayores problemas para ganar el Grupo G. ¿Será el del 2026 el Mundial de los Naranjas? La historia se los debe.



Estarán en el grupo F con Japón, Túnez y un equipo de la repesca europea. A priori, accesible para los neerlandeses.



En la siguiente instancia, el duelo será de cuidado ya que Marruecos (¿o tal vez Brasil?) podría ser el rival.

7. Portugal

Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

Portugal reúne varios factores que la colocan entre las principales favoritas para conquistar el título el próximo verano. Con Roberto Martínez al mando, los lusos presumen una generación brillante encabezada por Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos y Rafael Leão. Y, por supuesto, mantienen a una leyenda que sigue en gran nivel: Cristiano Ronaldo.



Jugarán el grupo K con Colombia, Uzbekistán y un equipo que venga de la repesca. El morbo estaría en un eventual cruce con la Argentina de Leo Messi, factible en cuartos de final.

6. Alemania

Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sports Press Photo/GettyImages

Un equipo que despedirá a una gran generación como Goreztka o Kimmich y le da entrada a jóvenes como Wirtz y Woltermade como sus figuras. Con los teutones la pura camiseta los hace candidatos, por historia y talento.



Vale decir que tuvieron mucha suerte en la conformación de su grupo en las Eliminatorias, con Eslovaquia como único rival de peso. Sin embargo, los dirigidos por Nagelsmann estuvieron a la altura y ganaron 5 de los 6 partidos.



Integrarán el grupo E con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Sería una gran sorpresa que no lo ganen con comodidad.



En 16avos irían con un tercero. El problema es que en octavos asoma Francia.

5. Brasil

South Korea v Brazil - International Friendly | Chung Sung-Jun/GettyImages

Carlo Ancelotti tendrá mucho trabajo que hacer para estructurar a un equipo que parece tener el talento pero no el entendimiento. Firmaron una clasificación muy pobre, perdiendo en la última fecha contra Bolivia. Es un equipo que cuenta con figuras como Vinicius Jr., Neymar Jr., Rodrygo, Raphinha, entre otras estrellas del fútbol mundial.



El sorteo no les dio nada mal, aunque Marruecos será un rival complejo. Los otros son Escocia y Haití.



En 16avos llegaría un rival menor de UEFA (¿Suecia?) y luego podría darse un choque ante Noruega.

4. Inglaterra

Latvia v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Carl Recine/GettyImages

Inglaterra es la primera selección europea en sellar su clasificación para el Mundial 2026.



Tüchel está armando un equipo fuerte que combina la experiencia de los jugadores más veteranos y la frescura de las nuevas generaciones. Después de conseguir dos subcmapeonatos de Europa consecutivos, esta selección quiere dar el paso definitivo para sumar una nueva estrella.



Integrarán el grupo L junto a Croacia, el gran rival a vencer, Ghana y Panamá. Un tercero, ¿México? y un super choque con Brasil en cuartos se presentan en el horizonte.

3. España

Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Después de cerrar su grupo en las eliminatorias, donde el único rival que le complicó fue Turquía, todo parece indicar que la selección de Luis de la Fuente es una fuerte candidata al título. La única duda es en la posición de centro delantero, pero de ahí, es un equipo repleto de talento y que quiere su segunda estrella.



En la zona tendrán como principal adversario a la garra Charrúa de los uruguayos, a Arabia Saudita, que supo ser verdugo de Argentina en Qatar, y a Cabo Verde.



De darse la lógica, podrían tener un cruce complicado en octavos, tal vez ante Colombia o Croacia.

2. Francia

France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Franco Arland/GettyImages

La segunda selección europea que se mete al Mundial y probablemente, la más peligrosa de ese continente. De la mano de Kylian Mbappé y con jugadores como Michael Olise, Rayan Cherki y Upamecano, tienen talento de sobra en prácticamente todas sus líneas. No son los máximos candidatos solo porque tienen enfrente a quien los derrotó la edición pasada.



Les tocó un grupo complejo con la sorprendente Noruega, la explosiva Senegal y un equipo que venga de la repesca intercontinental, que se espera que sea de menor fuste.



Alemania en octavos será, sin dudas, un duelo para alquilar balcones.

1. Argentina

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

La campeona del mundo es la favorita para repetir. Con la gran dirección de Lionel Scaloni, Argentina consiguió el primer lugar en Conmebol, con Lionel Messi como figura. Será la última Copa del Mundo para la estrella del Inter Miami y eso servirá de motivación para sus compañeros.



El grupo con Argelia, Jordania y Austria los benefició, aunque el camino podría ser realmente duro en la instancia de mata-mata.



Uruguay en 16avos sería un duelo durísimo para tratarse de una instancia tan temprana. De avanzar, en octavos tendría un rival más "accesible" como Egipto o Estados Unidos.



Los sudamericanos no la tendrán fácil pero aún siguen liderando nuestro ranking de candidatos.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MUNDIAL 2026: