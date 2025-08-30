Calendario de los próximos 5 partidos de Rayados de Monterrey tras golear 4-2 al Puebla
La noche del viernes 29 de agosto del 2025, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla recibió la visita del Club de Fútbol Monterrey, para el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.
Con tres goles de Sergio Canales y uno más de Lucas Ocampos, la escuadra regiomontana goleó 4-2 a la Franja del Puebla, que descontaron por conducto de Ricardo Marín y Carlos Baltazar.
Con este resultado, el Club de Fútbol Monterrey suma seis triunfos de forma consecutiva. Suma dieciocho puntos de veintiuno posibles y son líderes absolutos del campeonato mexicano.
Calendario de los próximos 5 partidos de Rayados de Monterrey tras golear 4-2 al Puebla
Querétaro vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 14 de septiembre
- Lugar: Querétaro, Querétaro
- Estadio: La Corregidora
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 23:00 horas (España)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número siete del torneo de Clausura 2025, y el partido acabó 4-2 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio La Corregidora.
Monterrey vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 20 de septiembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número dieciséis del torneo de Clausura 2025, y el partido acabó 1-0 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.
Toluca vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 24 de septiembre
- Lugar: Toluca, Estado de México
- Estadio: Nemesio Diez
- Hora: 22:05 horas (Estados Unidos), 20:05 horas (Ciudad de México), 04:05 horas (España)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a los cuartos de final de vuelta por el torneo de Clausura 2025, y el partido acabó 2-1 en favor de los Diablos Rojos del Toluca. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Nemesio Díez.
Monterrey vs Santos Laguna - Liga MX
- ¿Cuándo?: 27 de septiembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número diez del torneo de Clausura 2025, y el partido acabó 4-2 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.
Tijuana vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 5 de octubre
- Lugar: Tijuana
- Estadio: Caliente
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número trece del torneo de Clausura 2025, y el partido acabó 2-1 en favor de los Xolos de Tijuana. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.