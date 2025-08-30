La noche del viernes 29 de agosto del 2025, en la cancha del estadio Cuauhtémoc, la Franja del Puebla recibió la visita del Club de Fútbol Monterrey, para el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.

Con tres goles de Sergio Canales y uno más de Lucas Ocampos, la escuadra regiomontana goleó 4-2 a la Franja del Puebla, que descontaron por conducto de Ricardo Marín y Carlos Baltazar.

Con este resultado, el Club de Fútbol Monterrey suma seis triunfos de forma consecutiva. Suma dieciocho puntos de veintiuno posibles y son líderes absolutos del campeonato mexicano.

Calendario de los próximos 5 partidos de Rayados de Monterrey tras golear 4-2 al Puebla

Querétaro vs Monterrey - Liga MX

Queretaro v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de septiembre

Lugar: Querétaro, Querétaro

Estadio: La Corregidora

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 23:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número siete del torneo de Clausura 2025, y el partido acabó 4-2 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio La Corregidora.

Monterrey vs América - Liga MX

FBL-MEX-ATLAS-AMERICA | ULISES RUIZ/GettyImages

¿Cuándo?: 20 de septiembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número dieciséis del torneo de Clausura 2025, y el partido acabó 1-0 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.

Toluca vs Monterrey - Liga MX

Atletico San Luis v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 24 de septiembre

Lugar: Toluca, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez

Hora: 22:05 horas (Estados Unidos), 20:05 horas (Ciudad de México), 04:05 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a los cuartos de final de vuelta por el torneo de Clausura 2025, y el partido acabó 2-1 en favor de los Diablos Rojos del Toluca. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Nemesio Díez.

Monterrey vs Santos Laguna - Liga MX

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 27 de septiembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número diez del torneo de Clausura 2025, y el partido acabó 4-2 en favor del Club de Fútbol Monterrey. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.

Tijuana vs Monterrey - Liga MX

Tijuana v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

¿Cuándo?: 5 de octubre

Lugar: Tijuana

Estadio: Caliente

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el duelo correspondiente a la jornada número trece del torneo de Clausura 2025, y el partido acabó 2-1 en favor de los Xolos de Tijuana. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.