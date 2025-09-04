Calificación del mercado de fichajes de verano 2025 del Real Madrid

El Real Madrid dio prioridad este verano al fichaje de jóvenes talentos prometedores para iniciar una nueva era bajo la dirección de Xabi Alonso, algo que ya viene siendo habitual en las últimas temporadas con Florentino Pérez.

Tras no realizar ningún movimiento en enero, el conjunto blanco recurrió al mercado de fichajes después de su mala campaña 2024/25. El gigante español dio la bienvenida este verano a Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono y Álvaro Carreras, reconstruyendo así su mermada defensa.

El club también experimentó un cambio en su dirección. Xabi Alonso regresó al Santiago Bernabéu para hacerse cargo de su antiguo club, mientras que Carlo Ancelotti se despidió de la capital española como el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid.

Xabi Alonso, Real Madrid CF | Denis Doyle/GettyImages

Las nuevas caras del club más grande del mundo hicieron que este fuera un mercado de fichajes memorable para los blancos.

Mejor fichaje: Dean Huijsen

Aunque todos los nuevos fichajes se han adaptado bien al Real Madrid, Huijsen ha sido el más destacado hasta ahora. El jugador de 20 años no tardó nada en convertirse en el mejor central del club, aportando estabilidad defensiva y creatividad a una zaga que encajó 83 goles la temporada pasada.

Dean Huijsen, Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Huijsen no solo es un defensa fiable e inteligente, con un buen posicionamiento y una excepcional capacidad de trabajo, sino que también ha demostrado tener una visión de juego y una precisión en los pases similares a las de Toni Kroos. El internacional español es capaz de cambiar el campo de juego en un abrir y cerrar de ojos, lanzar un pase en profundidad a un Kylian Mbappé que se escapa en carrera o simplemente mantener el balón en sus pies mientras avanza, probando y buscando un hueco contra un bloque bajo.

Sí, hay cosas en las que Huijsen debe mejorar, concretamente las entradas innecesarias o los derribos que le hacen acumular tarjetas. Aun así, un jugador de su edad y calidad que domine la zaga es justo lo que le faltó al club la temporada pasada.

Mayor sorpresa: Franco Mastantuono

No era ningún secreto que el Real Madrid estaba centrado en fichar refuerzos defensivos este verano. Sin embargo, lo que pareció surgir de la nada fue su interés por Mastantuono.

El París Saint-Germain y el Manchester City lideraban la carrera por el joven argentino, considerado por muchos como uno de los talentos más prometedores del deporte. Entonces, de repente, el Real Madrid descolgó el teléfono y consiguió el fichaje de Mastantuono en cuestión de días.

Franco Mastantuono, Real Madrid | Denis Doyle/GettyImages

Sobre el papel, los blancos no necesitaban otro extremo derecho ni siquiera otro número 10. Sin embargo, la perspectiva de perder a Mastantuono era inaceptable a ojos del gigante español, hasta tal punto que pagaron su cláusula de rescisión de 45 millones de euros (52,5 millones de dólares).

Queda por ver cómo encajará la antigua estrella del River Plate en el equipo de Alonso cuando Jude Bellingham se recupere de su lesión, pero Mastantuono ya ha impresionado en sus tres primeros partidos con la camiseta blanca.

Más relevancia: Trent Alexander-Arnold

No hay duda sobre cuál es el fichaje más importante del Real Madrid este verano. Alexander-Arnold dejó atrás el club de su infancia para comenzar una nueva etapa de su carrera en España, completando un traspaso que parecía inevitable.

La incorporación de Alexander-Arnold no solo proporcionó al Real Madrid otra superestrella, sino también una profundidad defensiva muy necesaria. Tras verse obligado a alinear a Lucas Vázquez y Fede Valverde como laterales derechos la temporada pasada, la llegada del internacional inglés supone un gran alivio.

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Por si el fichaje no fuera lo suficientemente importante por sí solo, dada la trayectoria y el historial de Alexander-Arnold en el Liverpool, el lateral llamó la atención cuando habló con fluidez en español en su presentación en el Real Madrid. A continuación, prácticamente le quitó el puesto a Dani Carvajal en el once inicial de los blancos.

Ahora, el Real Madrid solo necesita que Alexander-Arnold de el paso definitivo y demuestre que puede rendir al máximo con la presión añadida del escudo del Real Madrid en el pecho.

Mayor traspaso: Luka Modric

Tras 13 años con la camiseta blanca, Modrić abandonó la capital española al final de la temporada 2024/25. Aunque el croata quería quedarse en el Real Madrid, el club decidió no ofrecerle una renovación de contrato como parte de su nueva apuesta por construir una plantilla joven para el futuro.

FBL-WC-CLUB-2025-MATCH62-PSG-REAL MADRID | ANGELA WEISS/GettyImages

Modrić, el jugador más laureado de la historia del club, recibió un emotivo homenaje en el Santiago Bernabéu y disputó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA antes de fichar por el Milan, dejando al Real Madrid sin el corazón de su mediocampo solo una temporada después de perder a Kroos.

Calificación general

Al final de la temporada 2024/25, quedó muy claro que el Real Madrid necesitaba reforzar su defensa este verano. Casi tan pronto como se abrió el primer mercado de fichajes, el club se hizo con los servicios de Huijsen y Alexander-Arnold. Además, incluso incorporó un refuerzo ofensivo con Mastantuono.

Una vez abierta la segunda ventana, completaron la reconstrucción de su línea defensiva y ficharon a Carreras. Los blancos mejoraron todas sus evidentes debilidades a mediados de julio y pudieron relajarse hasta el último día del mercado.

Sin embargo, la ventana se vio empañada por la falta de traspasos. Habría sido beneficioso separarse de David Alaba y Dani Ceballos, pero ambos jugadores se quedaron en el Real Madrid a pesar de su menor protagonismo en el equipo de Alonso.

También habría sido bueno fichar por fin un refuerzo para el centro del campo tras perder a Kroos y Modrić en dos temporadas consecutivas, pero el club no se sintió atraído por las opciones disponibles en el mercado. Aun así, si nos fijamos en los jugadores que fichó el Real Madrid, es difícil considerar que el mercado no haya sido un éxito rotundo.

Calificación: A-

Fichajes del Real Madrid: verano de 2025

Jugador Edad Club de procedencia Precio Dean Huijsen 20 Bournemouth 62,5 millones € Álvaro Carreras 22 Benfica 50 millones € Franco Mastantuono 18 River Plate 45 millones € Trent Alexander-Arnold 26 Liverpool 10 millones € Gonzalo García 21 Real Madrid Castilla - Álvaro Rodríguez 21 Getafe Final de cesión Reinier 23 Granada Final de cesión

Ventas del Real Madrid: verano de 2025

Jugador Edad Nuevo club Precio Álvaro Rodríguez 21 Elche 2 millones € Luka Modric 39 AC Milan Libre Lucas Vázquez 34 Bayer Leverkusen Libre Reinier 23 Atlético Mineiro Libre Jesús Vallejo 28 Albacete Libre Mario Martín 21 Getafe Cesión

