Xabi Alonso se va satisfecho, pero con sabor amargo por el arbitraje contra el Real Madrid: "Él es el que manda"

Salvo por el partido donde golearon tres por cero al Real Oviedo, el Real Madrid ha comenzado una temporada 2025/26 de LaLiga muy a los tumbos pese a haber ganado sus primeros tres partidos. Hoy le tocó enfrentar al Mallorca y si bien sufrió por tres goles anulados por el VAR, apenas y consiguió el triunfo dos goles por uno en el Estadio Santiago Bernabéu.

Al minuto 7 del encuentro, Kylian Mbappé marcó el primer tanto de la tarde, mismo que fue anulado por fuera de lugar gracias a la revisión silenciosa del VAR. Minutos después marcó Vedat Muriqi para los mallorquinistas y fue ahí donde los dirigidos por Xabi Alonso apretaron el acelerador y marcaron el 2-1 gracias a los tantos de Arda Güler y Vinicius Junior, pero ahí no acabaría la historia.

Justo antes de terminar el primer tiempo, el astro francés volvió a aparecer solo frente al marco luego de una asistencia de Arda; cuchareó la pelota y puso el que hubiera sido el tercer tanto, pero fue anulado por offside y apenas al 55' llegó otra jugada en la que en una serie de rebotes un balón pegó en la humanidad del croata, quien empujó la pelota a las redes, pero también fue anulado.

Ante esto, Xabi afirmó en conferencia de prensa que si bien él vio una jugada distinta en la marcación de la mano de Güler, el central es el mandamás dentro de la cancha y poco se puede hacer ante esa situación más que acatarla.

El 4to árbitro decía que tenia que ser jugada inmediata. Es la interpretación que haga el árbitro. La mía era diferente. Él es quien manda y hoy así ha tocado. Parecía que el gol de Arda en la segunda parte nos daría más espacio, pero en cualquier caso, fue una victoria muy trabajada. Xabi Alonso

Al finalizar el encuentro el estratega español se dirigió al medio campo para charlar por unos instantes con José Sánchez, debido a las constantes jugadas revisadas por la tecnología, mismas que a la postre mermarían en el marcador a los madridistas.