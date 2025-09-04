Calificación del mercado de fichajes de verano de 2025 del Barcelona

La ventana de fichajes del verano de 2025 finalmente ha terminado y el Barcelona ha logrado completar tres fichajes que deberían darle a Hansi Flick más variantes de alto calibre para defender el trono del fútbol español.

El Barcelona volvió a verse perjudicado en el mercado de fichajes debido a su precaria situación financiera. Sin embargo, las incorporaciones de Joan García, Roony Bardghji y Marcus Rashford deberían elevar tanto el mínimo como el máximo de un equipo con ansias de más títulos.

Un año después de que Dani Olmo fuera el único fichaje estrella del mercado de fichajes de verano de 2024, el Barcelona ha gastado menos de 30 millones de euros (34,9 millones de dólares) en sus tres fichajes. Con la salida de varios jugadores suplentes, además de los ingresos adicionales por jugadores del Barça Atlètic y por fichajes anteriores, el Barcelona ha cerrado el mercado de fichajes con un balance positivo.

Los blaugranas estarán contentos de que la ventana de fichajes se haya cerrado, acallando el revuelo que rodeó al club durante todo el verano. Con tres fichajes de perfiles completamente diferentes, el Barcelona estará deseando ver cómo evolucionan con Flick.

Mejor fichaje: Joan García

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Barcelona adquirió a su portero del futuro este verano cuando aprovechó la oportunidad de fichar a Joan García.

El ex portero del Espanyol tenía muchos equipos que querían contar con él, que cuenta con una cláusula de rescisión de tan solo 25 millones de euros (28,8 millones de dólares). El Barcelona no tardó en reaccionar y se hizo con el español de 24 años.

Marc-André ter Stegen, el veterano titular, se ha visto afectado por lesiones en las últimas tres temporadas y su rendimiento no se está acentuando. Wojchiech Szczęsny, titular del Barça en el clímax de la temporada 2024-25, sigue siendo sólido, pero cabe recordar que disfrutaba de su retiro el año pasado por estas fechas. Simplemente era hora de que el Barcelona consiguiera un digno sucesor para su actual capitán.

El Barcelona no solo cubrió una necesidad, sino que reforzó su plantilla con, posiblemente, el mejor portero de La Liga la temporada pasada. García registró el mayor número de paradas (146) de cualquier portero de la máxima categoría española la temporada pasada y fue fundamental para que el Espanyol evitara el descenso. En tan solo tres partidos con el Barcelona, ​​ya ha demostrado ser un excelente portero, con reflejos impresionantes y una colocación precisa. También ha demostrado una gran calidad con el balón, algo imprescindible para un portero del Barça.

García ya tuvo su primera actuación destacada con el Barcelona, ​​con una actuación monumental que le permitió rescatar un punto en su último partido. Dado el precio y su enorme potencial, este es uno de los mejores fichajes que el club ha cerrado en mucho tiempo.

La mayor sorpresa: Roony Bardghji

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Pedro Salado/GettyImages

Muchos aficionados probablemente no tenían idea de quién era Roony Bardghji cuando el Barcelona lo fichó procedente del FC Copenhague.

El extremo de 19 años era muy valorado por muchos clubes europeos, pero muchos optaron por no ficharlo tras una lesión que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante casi un año. Aun así, el Barcelona creyó en su calidad y lo fichó por una ganga de 2,5 millones de euros (2 millones de dólares).

Bardghji es un extremo dinámico con un gran potencial, un hábil regateador con olfato goleador. Aunque aún es una promesa incipiente, será un buen suplente de Lamine Yamal, ofreciendo a la joya del Barcelona la profundidad que tanto necesita en la banda derecha, algo que no tenían la temporada pasada.

El de mayor expectativa: Marcus Rashford

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

La llegada de Marcus Rashford este verano es una declaración de que el club está dispuesto a hacer todo lo posible para apoyar a Flick.

El técnico alemán se mantuvo firme en su deseo de fichar a un nuevo extremo izquierdo desde que comenzó el verano. Inicialmente, parecía que Nico Williams iba a fichar por el Barcelona, ​​pero tras el fracaso del traspaso por segundo año consecutivo, el club no desistió. Tampoco se rindieron cuando se hizo evidente que el precio de Luis Díaz estaba fuera del alcance del Barcelona.

Finalmente se llegó a un acuerdo de préstamo con Marcus Rashford del Manchester United , lo que le dio a Flick el tan deseado extremo izquierdo.

El fichaje de Rashford también es una declaración de intenciones: a pesar de lo prolífico que fue el ataque del Barcelona la temporada pasada, los jugadores no pueden conformarse si quieren permanecer en la alineación. Con la llegada de Rashford al Barcelona, ​​Flick tiene mayor flexibilidad para desplegar su delantera.

Si Rashford deja una huella imborrable en el campo esta temporada, entonces Barcelona podría activar su opción de compra de 30 millones de euros (35 millones de dólares) el próximo verano.

Mayor traspaso saliente: Iñigo Martínez

FC Barcelona v Villarreal CF - La Liga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

Iñigo Martínez fue el líder de la defensa del Barcelona la temporada pasada. Nada indicaba que no sería así esta temporada, pero de repente, tras participar en la gira de pretemporada del Barça, se marchó al Al Nassr . El hecho de que saliera libre hizo que el fichaje fuera aún más impactante.

Martínez deja un gran vacío en el corazón de la defensa del Barcelona. El jugador vasco se había convertido en el compañero y mentor perfecto del joven Pau Cubarsí. Además, con la marcha de Martínez, el Barcelona se queda sin centrales zurdos naturales.

A lo largo de tres partidos de la temporada 2025-26, queda alarmantemente claro que el Barcelona no estaba preparado para la marcha de Martínez.

Calificación general

Rayo Vallecano v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Había grandes expectativas de que este verano el Barcelona pudiera fichar jugadores clave en el mercado de fichajes. Eso claramente no ocurrió, pero el equipo abordó las posiciones que claramente necesitaba.

Sin embargo, la afición del Barcelona se sentirá, sin duda, decepcionada por su fallido intento de fichar a Williams este verano. Fue un recordatorio de que, a pesar del increíble éxito de la temporada 2024-25, aún queda mucho trabajo por hacer fuera del campo para resolver los problemas económicos y que el Barcelona pueda recuperarse por completo.

En cuanto se desató la saga Williams, quedó meridianamente claro que el Barcelona no iba a poder competir con otros grandes clubes europeos en el mercado de fichajes. Aun así, el Barça hizo un buen trabajo con lo que consiguió, dada su situación.

La marcha de Martínez y la incapacidad del Barcelona para encontrar un sustituto adecuado es una gran preocupación, algo que ya se siente al principio de la temporada. El Barcelona debe esperar ser más activo dentro de un año, tras haber completado solo cinco fichajes en los últimos dos veranos.

Aunque el Barcelona sumó la profundidad que tanto necesitaba y a su portero del futuro, la incapacidad de fichar a más jugadores, la saga de Williams y la marcha de Martínez hacen difícil calificar esta ventana como un gran éxito.

Sin embargo, una vez que el polvo se asiente, el Barcelona sigue teniendo uno de los equipos más poderosos de Europa y será un contendiente para ganar trofeos importantes esta temporada.

Calificación general: B-

Traslados entrantes a Barcelona: Verano 2025

Jugador Edad Club antecesor Monto abonado Joan García 24 Espanyol €25 millones Roony Bardghji 19 FC Copenhague € 2,5 millones Marcus Rashford 27 Manchester United Préstamo

Traspasos salientes del Barcelona: Verano 2025