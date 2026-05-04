Camavinga corre riesgo de quedarse afuera del Mundial 2026

El año deportivo de Eduardo Camavinga va de mal en peor. Él, más que nadie, lo sabe y lo asume. Puertas adentro indicarían que trabaja para revertirlo aunque, la respuesta sobre si lo está consiguiendo o no, quedará para otro análisis. O, mejor dicho, para el de Didier Deschamps.

Según informó Téléfoot y faltando 38 días del Mundial 2026, el jugador del Real Madrid tiene serias chances de no integrar la convocatoria final del seleccionado francés para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El DT dará a conocer la nómina el 14 de mayo en el telediario de TF1. La lista será de 26 futbolistas, aunque esa ampliación tampoco le garantiza un lugar al ex Rennes, que perdió terreno dentro de la consideración de Deschamps.

El mediocampista arrastra una campaña muy complicada en el Merengue. Jugó 39 partidos, acumuló 2013 minutos, marcó dos goles y dio una asistencia. Incluso con ese nivel de participación, su nivel quedó por debajo de lo esperado. Dentro del plantel aparece como el undécimo futbolista con mayor cantidad de minutos. Oportunidades tuvo de sobra, o eso es lo que opinan en el vestuario.

Su situación se complicó aún en mayor medida con la expulsión por doble amarilla frente al Bayern Múnich, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Justamente esa acción dejó al equipo de Álvaro Arbeloa con un jugador menos en los minutos finales y elevó las críticas alrededor de su presente (pasado y futuro también).

En Francia, el análisis tampoco lo favorece demasiado. En la última ventana internacional, Camavinga no fue titular ni contra Brasil ni contra Colombia. Y no es que no hubo rotaciones, simplemente sucedió que Deschamps optó por otras alternativas. N'Golo Kanté y Warren Zaïre-Emery quedaron por delante en la consideración. Además, para sumarle a todo este embrollo, Manu Koné, ausente en esa citación por lesión con la Roma, también apunta a regresar al grupo.

⚠️🇫🇷 En Francia hay polémica por los rumores de que Eduardo Camavinga puede QUEDARSE FUERA DEL MUNDIAL por decisión de Deschamps.



⛔️ Hoy es el ¡6TO VOLANTE! en jerarquía, por detrás de:



➜ N'Golo Kanté.

➜ Manu Koné.

➜ Adrien Rabiot.

➜ Aurélien Tchouaméni.

➜ Warren… pic.twitter.com/CyOemFm7GI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 3, 2026

La polivalencia que en Qatar 2022 le permitió sumar minutos como lateral izquierdo ya no parece alcanzarle. En ese Mundial, ingresó desde el banco en la final contra Argentina y tuvo participación en una función distinta a la habitual. Para este 2026, sus opciones en defensa son mínimas, debido a la presencia de Theo Hernández y Lucas Digne.

A eso se suma un comienzo de marzo donde sufrió una infección dental antes del duelo con el Getafe. Se le recomendó una operación, aunque decidió no hacerla para evitar perderse partidos importantes, incluida la eliminatoria frente al Manchester City.

De todas formas, el futbolista mantiene contrato con el Madrid hasta 2029 y su intención es seguir ahí. El PSG y varios equipos de la Premier League aparecen como posibles interesados, pero Camavinga no tendría intención de salir en el próximo mercado.

El cierre de temporada le dará cuatro partidos para intentar modificar su situación. Con Arda Güler lesionado, Dani Ceballos sin demasiado lugar y Thiago Pitarch apuntando al Castilla para el playoff, el francés podría tener minutos a la par de Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Federico Valverde.

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