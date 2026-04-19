Hasta el más fuerte puede quebrarse y es lo que le pasó a Eduardo Camavinga luego de ver la roja en el partido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich. El mediocampista del Real Madrid terminó el encuentro profundamente afectado por la expulsión que condicionó el desarrollo del juego y, en gran medida, la eliminación del equipo.

Segun informó Marca, al ingresar al vestuario, sus compañeros lo encontraron apartado, completamente devastado. No podía detener el llanto. La carga emocional del momento lo superó y, aparentemente, la frustración por el resultado se mezcló con el impacto personal de una acción que marcó la eliminatoria.

El francés asumió su responsabilidad desde el primer instante. Más allá de las discusiones arbitrales, entendió que su decisión dentro del campo tuvo consecuencias. En lugar de despejar y replegarse, cometió una falta en el mediocampo sobre Harry Kane. En esa fracción de tiempo, logró cortar el avance de manera momentánea pero, acto seguido, el árbitro Slavko Vincic le mostró la segunda tarjeta amarilla. Ese episodio profundizó un presente que ya venía siendo complejo para el jugador.

¿FUE EXAGERADA LA EXPULSIÓN DE CAMAVINGA?



El debate sobre la incidencia que cambió el final del partido en la victoria de Bayern Munich ante Real Madrid, por la Champions League.



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Durante los últimos meses, su rendimiento estuvo lejos de lo esperado. Perdió lugar dentro del once titular y su participación se redujo en comparación con otras etapas. La aparición de distintos perfiles en el mediocampo modificó su rol dentro del equipo y su influencia en el juego disminuyó de manera notable.

El golpe en Múnich representa uno de los momentos más difíciles desde su llegada al club. Dentro del vestuario, sin embargo, el plantel se mantuvo unido, el apoyo fue total y acompañó al futbolista en una situación delicada desde lo anímico.

Horas después del partido, Camavinga publicó un mensaje en sus redes sociales. "Asumo la responsabilidad de mi parte, quiero pedir perdón a la afición y a los compañeros… Hala Madrid siempre", expresó el jugador. El texto fue breve y dirigido tanto al grupo como a los aficionados

En el Real Madrid entienden que este episodio puede marcar un punto de inflexión. La prioridad será sostener al jugador y trabajar en su recuperación emocional. El objetivo es que pueda reencontrarse con su mejor versión.