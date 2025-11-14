Camavinga regresa a Madrid sin jugar: Francia confirma su baja por lesión muscular

Eduardo Camavinga regresó a Madrid sin haber disputado un solo minuto con la selección francesa debido a una lesión muscular que le impidió entrenar durante toda la concentración. El centrocampista quedó descartado primero para el duelo ante Ucrania y posteriormente para el compromiso frente a Azerbaiyán, por lo que la Federación Francesa confirmó su retorno inmediato para ponerse bajo supervisión del cuerpo médico del Real Madrid.

🚨⚠️ Eduardo Camavinga returns to Madrid as he won’t be available to face Azerbaijan due to injury.



He’s still out, as @FabriceHawkins reports. pic.twitter.com/MUuRfIs0Ft — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2025

La situación del jugador comenzó desde el primer día en Clairefontaine, donde no pudo integrarse a las sesiones colectivas. Ante la falta de mejoría, Didier Deschamps decidió llamar a Khéphren Thuram como refuerzo, anticipando que Camavinga difícilmente estaría disponible para la ventana internacional. El Real Madrid, que había autorizado su convocatoria sin objeciones, evaluará ahora el alcance exacto de la molestia muscular.

El plan inmediato del club blanco es determinar si el mediocampista puede recuperarse a tiempo para el próximo compromiso de LaLiga, el 23 de noviembre, cuando el Madrid enfrente al Elche. La fecha es relevante para el cuerpo técnico de Xabi Alonso, ya que tres días después el equipo tendrá actividad en la Champions League frente al Olympiacos, un encuentro clave en el calendario europeo.

Ahead of Real Madrid v Juventus - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

La lesión de Camavinga se suma a otras ausencias dentro del plantel madridista durante el parón internacional. Fede Valverde, a diferencia del francés, no viajó con su selección y permaneció en Madrid para continuar con su recuperación. En el caso de Thibaut Courtois, el guardameta sí se desplazó para ser evaluado por los médicos de Bélgica, aunque finalmente también fue baja en esta jornada de selecciones.

El regreso anticipado de Camavinga activa una nueva etapa de valoración y tratamiento en Valdebebas, donde el club intentará acelerar su puesta a punto sin asumir riesgos innecesarios. Con dos partidos importantes en menos de una semana tras la reanudación de la actividad, la evolución del francés será uno de los focos principales para el cuerpo técnico y la afición.