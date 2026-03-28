La edición 2026 del Balón de Oro sumará un nuevo punto de evaluación que pone atención en la actuación y el impacto de los futbolistas en partidos de gran importancia. La decisión introduce un matiz dentro del sistema vigente y puede influir en la valoración final, en especial siendo esta una temporada atravesada por el Mundial.

Aunque el torneo internacional ocupa una parte acotada del período evaluado pero su peso dentro del calendario es evidente. Los futbolistas que participen en fases avanzadas con sus selecciones podrían recibir una consideración mayor frente a otros cuyo recorrido termine en instancias iniciales. Aun así, a no asustarse, que la valoración no se limita a ese tramo y el desempeño individual a lo largo de la temporada en clubes mantiene un rol central.

El proceso de votación está a cargo de 100 periodistas pertenecientes a las federaciones mejor ubicadas en el ranking FIFA. Ellos también participan en la elección del Trofeo Yashin, destinado al mejor portero. En el caso del Trofeo Kopa, el voto corresponde a ganadores anteriores del Balón de Oro que continúan con vida.

Lamine Yamal, FC Barcelona - Trofeo Kopa | NurPhoto/GettyImages

La selección de candidatos parte de las redacciones de L'Équipe y France Football. En la categoría masculina se definen 30 futbolistas, en la femenina 20 jugadoras, y en los premios Yashin y Kopa se eligen diez aspirantes en cada caso. Desde 2022, el galardón se entrega en función del rendimiento durante la temporada y no por año calendario.

Otra modificación aplicada en los últimos años restringe el grupo de votantes a los países mejor posicionados en el ranking FIFA, lo que reduce la cantidad de participantes en la elección del ganador masculino.

En cuanto a los criterios, el primero se centra en el rendimiento individual y la capacidad de influir en momentos determinantes. El segundo toma en cuenta los títulos obtenidos y el papel del futbolista en esos logros. El tercero evalúa la conducta y el juego limpio dentro y fuera del campo. A ese esquema se añade ahora el impacto en partidos importantes, que también entrarán en la evaluación de los votantes.