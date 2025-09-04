Cambios en la Liga MX: regresa el ascenso y descenso

La Federación Mexicana de Fútbol tendrá importantes cambios para la temporada 2026-27. Acorte al TAS y a la institución deportiva mexicana, el ascenso y descenso de clubes regresará para ese año.

El comunicado del organismo independiente informó: "TAS ha rechazado la apelación presentada por clubes mexicanos de Segunda división (“los Clubes”) contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en relación con la solicitud de inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la liga mexicana de primera división (Liga MX)".

Asimismo, la Federación también envío un comunicado en redes sociales reafirmando el rechazo, pero recalcando las medidas ya tomadas.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/oTU0x1xtsp — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) September 4, 2025

Por lo tanto, decisión del tribunal confirma que la suspensión del ascenso y descenso, implementada originalmente en 2020, seguirá vigente hasta que concluya la temporada 2025/2026, como lo había estipulado la FMF. Entonces, el ascenso y descenso regresará para la temporada 2026-27. en la Liga MX.