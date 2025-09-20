¿Camino al título? Así le ha ido al Real Madrid cuando ha ganado sus primeros seis partidos de LaLiga

El Real Madrid ha tenido un gran arranque en la temporada 2025/2026 de LaLiga. Tras su victoria por marcador de 2-0 sobre el Espanyol de Barcelona, el conjunto merengue suma cinco victorias consecutivas en el arranque el campeonato español de primera división.

La escuadra dirigida por Xabi Alonso lleva marca perfecta y en camino de conseguir su sexto triunfo liguero.

El Real Madrid visitará al Levante el próximo martes 23 de septiembre en el Estadio Ciutat de Valencia y, en caso de conseguir los tres puntos, estará igualando a otras versiones históricas del club.

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

De acuerdo con el periodista Alexis Martín-Tamayo "Mister Chip", las otras versiones del Real Madrid que consiguieron este hito fueron el equipo de Miguel Muñoz (temporada 1968-1969), Leo Beenhakker (1987-1988), Vicente del Bosque (2002-2003), Manuel Pellegrini (2009-2010), Zinedine Zidane (2016-2017) y Carlo Ancelotti (2022-2023 y 2023-2024).

RMA 2-0 ESP (FT) - Últimas temporadas en las que el Real Madrid ganó sus primeros 6 partidos (en todas las competiciones oficiales):



1968-69, con Miguel Muñoz

1987-88, con Leo Beenhakker

2002-03, con Vicente del Bosque

2009-10, con Manuel Pellegrini

2016-17, con Zinedine Zidane… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 20, 2025

En cuatro de las siete ocasiones que el Real Madrid ganó sus primeros seis encuentros de LaLiga, el conjunto merengue terminó ganando el título.

Real Madrid v Espanyol - LaLiga | Anadolu/GettyImages

El cuadro de Xabi Alonso suma diez goles a favor y solamente dos en contra en los primeros cinco encuentros de la temporada.

¿El nuevo entrenador del Real Madrid podrá conseguir el título como lo lograron Miguel Muñoz, Vicente del Bosque, Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti?