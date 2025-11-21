Campeones del Mundial de 2022 de Argentina: ¿Dónde están ahora?

El recuerdo de los aficionados argentinos tiene muy fresca la imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022. Con su túnica semitransparente de colores negro y dorado, el capitán de la albiceleste levantó un trofeo que se le había hecho esquivo a su país desde 1986, cuando Diego Armando Maradona lo alzó en México.

El año entrante se cumplirán cuatro calendarios de aquella histórica gesta, pues Argentina no estaba entre los favoritos para ganar el torneo, pero lo hizo gracias a un grupo de jugadores que luchó y defendió la idea de juego del técnico Lionel Scaloni.

Hoy muchos de esos 26 héroes siguen con la selección y todo apunta a que estarán en el próximo Mundial, que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos en el 2026. Sin embargo, hay otros que han bajado su nivel, otros que se retiraron de la selección y algún otro que está en duda para la cita del año que viene.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos el presente de cada uno de los 26 jugadores que levantaron la Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2026.

Arqueros

Emiliano Martínez

Controversial por su manera de ser, el guardameta sigue siendo el arquero titular de la selección en la actualidad y salvo que tenga la mala fortuna de una lesión, continuará bajo los tres palos del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Se mantiene en el mismo club que tenía en el pasado Mundial, como lo es el Aston Villa, en el que también disfruta de ser titular. Su atajada providencial en la prórroga de la final contra Francia en Qatar sigue siendo su carta de presentación. Vive un buen momento con su club y fue clave en las eliminatorias con sus intervenciones.

Franco Armani

Armani ha perdido peso tanto en su club como en la selección, de la que se retiró después de la Copa América del 2024. Continúa en River Plate, pero ya tiene 39 años de edad y sabe que lo mejor fue dar un paso al costado. Tras su retiro, explicó que el motivo era darle oportunidad a guardametas más jóvenes de encontrar oportunidades con el seleccionado. Desde hace algunos años había perdido la titularidad con Argentina después del ascenso de Emiliano Martínez. En su carrera logró 10 títulos con River Plate.

Gerónimo Rulli

Actualmente es uno de los guardametas más en forma que tiene Argentina y todo apunta a que será el segundo arquero en el Mundial. Viene de grandes actuaciones en la Ligue 1 de Francia, con el Olympique de Marsella. En el pasado Mundial era el tercer arquero y jugaba en el Villarreal de LaLiga, siendo un portero muy joven. Ha estado en todo el proceso eliminatorio y cuenta con la confianza del entrenador Lionel Scaloni. Una de las razones de retirarse para Franco Armani fue darle la oportunidad a jugadores como Rulli, quien se proyecta como el arquero del futuro de la selección.

Defensores

Nahuel Molina

Molina fue uno de los hérores de la pasada Copa del Mundo y se ha mantenido en la élite desde entonces, jugando en el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone, siendo titular y un jugador muy importante para la plantilla colchonera. En la selección pasa igual, siendo fundamental en la clasificación de Argentina en el primer lugar de las eliminatorias sudamericanas. Scaloni le tiene mucha estima, sobre todo porque jugó la posición de lateral derecho en su etapa como jugador y está complacido con lo que le aporta el jugador de 27 años de edad.

Gonzalo Montiel

Uno de los más queridos del actual plantel de Argentina, sobre todo después de ser el autor del gol que consagró a la albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, en aquella tanda de penales. Sigue siendo un jugador importante en el plantel de Scaloni y todo apunta a que estará en el equipo del Mundial del año que viene. Hace casi cuatro años jugaba en el Nottingham Forest de Inglaterra y ahora lo hace en River Plate. Es para mucho el remplazo ideal para Nahuel Molina en el lateral derecho.

Cristian Romero

Es hoy por hoy el mejor defensa central que tiene Argentina y lo demuestra en cada fin de semana con la camiseta del Tottenham Hotspur de Inglaterra. Su capacidad para el juego aéreo y la intuición que tiene para defender la zaga lo convierten en una pieza fundamental dentro del equipo de Scaloni. Se ha convertido en uno de los mejores defensas de la Premier League y además ahora es un jugador más experimentado, que puede ayudar a los más jóvenes en la selección albiceleste. Será titular en el próximo Mundial y es una de las figuras del equipo.

Germán Pezzella

Pezzella tiene 34 años de edad y hay dudas sobre si estará en el Mundial, ya que ha perdido importancia en River Plate, aunque ha sido llamado por Scaloni en buena parte de la eliminatoria. El defensor no parece tener un lugar seguro en el seleccionado, como sí lo tuvo en el 2022, cuando jugaba en el Real Betis de LaLiga. En la última doble fecha de las eliminatorias fue convocado, pero no vio minutos. Todo dependerá de las condiciones que muestre el año que viene, en los meses previos a la Copa del Mundo.

Nicolás Otamendi

El veterano jugará con seguridad el Mundial, aunque quizás no sea titular. Se despedirá del seleccionado argentino tras la Copa del Mundo y se mantiene en un buen nivel, jugando para el Benfica de José Mourinho, siendo capitán de uno de los conjuntos más grandes de Portugal. Tiene 37 años de edad y es titular en su club. Su experiencia y liderazgo son importantes para Argentina, además que tiene una gran relación tanto con el entrenador Scaloni como con el capitán del equipo, Lionel Messi. Es el segundo capitán de la albiceleste.

Lisandro Martínez

Está llamado a ser uno de los defensas centrales de la selección, como ocurrió en el pasado Mundial. Las lesiones han afectado notablemente su recorrido y ha perdido peso en el Manchester United, equipo en el que se ha mantenido desde la pasada Copa del Mundo. Cuando está sano, es un defensor muy elegante, técnico y veloz. Tiene 27 años de edad y es muy del gusto de Scaloni, así que todo apunta a que estará en el Mundial que organizará Canadá, México y Estados Unidos. Otro punto importante es que puede jugar en casi todas las posiciones de la defensa.

Marcos Acuña

Formó parte del equipo de Argentina que ganó la Copa América de 2021, siendo clave en ese triunfo. También representó a Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y en el Mundial de Qatar 2022, pero ahora no tiene un puesto asegurado en el equipo, aunque algunos analistas lo colocan como el lateral izquierdo suplente de Scaloni. Tiene 34 años de edad, volvió a River Plate después de estar con el Sevilla en LaLiga y su rendimiento ha bajado. Una lesión de rodilla lo mantuvo fuera de las últimas convocatorias.

Nicolás Tagliafico

Todo apunta a que será nuevamente titular en la Copa del Mundo de 2026 y viene de ver minutos en los pasados tres amistosos de su selección. Vive un gran momento, siendo titular en el Olympique de Lyon de la Ligue 1 de Francia. Debutó con la selección en 2017 y desde entonces ha estado en la conquista de las dos Copa América y del Mundial en Qatar. A sus 33 años de edad aparece como la principal opción de Lionel Scaloni para ser lateral izquierdo en el debut mundialista. Su visión de juego, sus sólidos centros con pierna izquierda y su sacrificio defensivo siguen siendo atributos que le gustan mucho al técnico de la albiceleste.

Juan Foyth

El defensor de 27 años de edad es una gran opción para el banco de suplentes en el Mundial. Se ha mantenido con una gran regularidad en el Villarreal, un equipo competitivo en España, en el que ha brillado gracias a su solvencia y liderazgo en la zaga. Una lesión de rodilla lo marginó del equipo durante casi toda la eliminatoria mundialista y solo pudo jugar en algunos partidos de la segunda vuelta. Fue titular en el pasado compromiso amistoso ante Angola, lo que parece un buen presagio para lo que será su 2026.

Mediocampistas

Rodrigo De Paul

No hay dudas de que estará en el próximo Mundial. Es el escudero de Lionel Messi en el medio del campo y es uno de los más sacrificados, en lo que respecta a la recuperación de la pelota. Su entendimiento con Messi es tal que abandonó el Atlético de Madrid para unirse al Inter Miami, equipo en el que ha brillado desde su llegada a la MLS. Es un jugador muy carismático, que inyecta energía a sus compañeros con sus ocurrencias. Será titular en el próximo Mundial, si la salud le acompaña. Tiene 31 años de edad, pero es considerado como un veterano en el equipo.

Leandro Paredes

Cuando regresó a Boca Juniors esta temporada, muchos dudaron de su continuidad en la selección nacional. Sin embargo, el primero que alzó la voz fue Lionel Scaloni, diciendo que si el mediocampista se mantenía jugando y en buena forma, no habían dudas de que debía estar en el equipo albiceleste. Así ha sido, ya que se ha convertido en capitán y jugador indiscutible de la buena temporada que vive el cuadro xeneize. Tal y como pasa con Rodrigo De Paul, es uno de los hombres de confianza de Messi y eso le abre las puertas para jugar otro Mundial.

Alexis Mac Allister

Si hay un jugador que ha subido su nivel en comparación a los que levantaron la Copa del Mundo en el 2022, ese es Alexis Mac Allister. El jugador del Liverpool es titular indiscutible en el equipo de Anfield y se ha convertido en un mediocampista con más gol. Antes jugaba en el Brighton & Hove Albion, ahora lo hace en el actual campeón de la Premier League. Tiene su lugar asegurado y está llamado a ser uno de los líderes del equipo. Su entendimiento con Messi en el medio del campo son claves en las aspiraciones de Argentina.

Guido Rodríguez

Ha perdido terreno en el equipo de Lionel Scaloni y no ha jugado con la selección desde 2024. Es un jugador interesante para la posición de mediocampista defensivo, pero su poca regularidad con el West Ham United lo colocan en una posición complicada. No está siendo titular y muchas veces no aparece entre los convocados. Se habla de que el América de la Liga MX quiere sus servicios en este mercado de invierno, lo que le podría ayudar a tener más ritmo de juego y ganarse un cupo. Hasta ahora, parece tener pocas probabilidades de estar en la Copa del Mundo de 2026.

Alejandro Gómez

Es quizás el jugador que más bajó su nivel en este período de casi cuatro años. Juega en el Calcio Padova, de la Serie B de Italia y la última vez que jugó con la selección de su país fue en 2022. Las lesiones, sumadas a su falta de continuidad, terminaron apagando una carrera que pintaba para más. Pasó de ser figura en el Sevilla a jugar en la segunda división de Italia. A sus 37 años de edad muchos piensan que su destino podría estar vinculado a regresar a Argentina. Es un jugador muy querido por los aficionados en su país, pero sus tiempos de selección parecen haber pasado.

Enzo Fernández

Si ya Argentina disfrutó de una gran versión de Enzo Fernández, en 2026 tendrán a un jugador más maduro, con un don de liderazgo en el medio del campo y con una visión de juego que le vendrá muy bien al equipo de Lionel Scaloni. En el pasado Mundial estaba en el Benfica de Portugal y hoy es pilar fundamental del mediocampo del Chelsea. Viene de ganar el pasado Mundial de Clubes y ahora mismo pelea por la Premier League. Es uno de los mejores mediocampistas del mundo, aunque eso lo deberá mostrar en el próximo magno evento de la FIFA.

Exequiel Palacios

El jugador de 27 años de edad vive un buen momento en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga y es una clara opción para el mediocampo de la albiceleste. Su buen remate de media y larga distancia, sumado a su visión de juego, lo convierten en uno de los jugadores más en forma del equipo argentino. Aunque en la mayoría de los juegos de la eliminatoria fue suplente, conoce bien su rol en la selección y está motivado a jugar otro Mundial. Una lesión en el aductor le impidió estar en los amistosos del equipo nacional en el mes de noviembre de 2025.

Thiago Almada

Argentina tiene plena confianza en contar con la mejor versión de un Thiago Almada que ahora es mucho más maduro y más efectivo a lo que era en 2022, cuando no tenía un puesto en el once titular del pasado Mundial. El jugador del Atlético de Madrid anda en gran forma, siendo titular en su club y figura indiscutible del cuadro que dirige Diego Simeone. Su regate, actidud y visión de juego son sus principales atributos como futbolista. Viene de una buena eliminatoria y tiene la plena confianza del cuerpo técnico de la albiceleste.

Atacantes

Lionel Messi

Si la salud le acompaña, el astro del Inter Miami jugará su sexto Mundial, una hazaña que pocos jugadores han logrado. Buscará sellar una carrera increíble y se despedirá de la selección desdpués del torneo. Con la tranquilidad de haber ganado en 2022, el ex jugador del FC Barcelona llega sin presión y eso puede jugarle a favor a Argentina. Viene de una gran eliminatoria, demostrando que todavía, a sus 38 años de edad, está en un gran momento de forma. En la pasada Copa del Mundo jugaba en el PSG y ahora hace vida en la MLS.

Ángel Di María

El héroe de la pasada Copa del Mundo no estará en Qatar 2022, pese a las peticiones que tuvo para seguir en el combinado nacional. Se retiró tras la Copa América de 2024, en la que volvió a ser figura, con goles muy importantes para su país. Su legado, magia y compromiso siempre serán bien recordados por los aficionados. Luego de su exitoso paso en Europa, donde terminó con el Benfica de Portugal, volvió a Argentina para jugar con Rosario Central, club que acaba de salir campeón, de la mano del "Fideo".

Lautaro Martínez

El "Toro" vive uno de los mejores momentos de su carrera, siendo capitán y figura del Inter de Milán, siendo goleador del equipo temporada tras temporada. En la pasada edición del Mundial también peleó por la titularidad con Julián Álvarez y así será para la próxima Copa del Mundo, ya que Scaloni no suele utilizar esquemas que contemplen a dos delanteros. Sin embargo, Martínez sabe lo que puede aportar desde el banco o en el once inicial. Viene de una buena eliminatoria y es hoy por hoy uno de los mejores delanteros del mundo.

Julián Álvarez

Es quizás el jugador que haya dado el salto más grande de calidad de una edición de la Copa del Mundo a la otra. En la pasada edición, la "Araña" no era titular en el Manchester City, contaba con pocos minutos y no era el delantero que es en la actualidad. Ahora brilla cada fin de semana con el Atlético de Madrid, es pretendido por grandes clubes de Europa y tiene la titularidad asegurada en el esquema de Scaloni. Su potencia, regate y definición lo colocan como el delantero a seguir en la próxima Copa del Mundo. Parece ser su Mundial.

Paulo Dybala

Ha perdido un poco su estatus y aunque no está descartado, su lugar en el equipo nacional no está garantizado. Tiene que hacer un gran cierre de campaña con la Roma y demostrar que está en buena forma física para ir al Mundial. Este año el periodista de ESPN, Diego Monroig, indicó que la "Joya" no estaría en la lista de Scaloni para la magna cita del año que viene. Aunque sano es un jugador con un talento inmenso, las lesiones han afectado notablemente su juego. El entrenador tiene otras opciones en su posición, como por ejemplo Franco Mastantuono, figura del Real Madrid.

Ángel Correa

El delantero tuvo apenas 21 minutos en toda la eliminatoria, muestra clara de que no estará en la próxima Copa del Mundo. Fue un buen revulsivo para Scaloni en anteriores procesos, pero en la actualidad parecen haber mejores opciones para venir del banco. Correa dejó en Atlético de Madrid y hoy hace vida en el Tigres de la UANL, de la Primera División de México. Aunque tiene 30 años de edad y se ve bien físicamente, quizás su ida a la Liga MX condenó su participación con la selección.