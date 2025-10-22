Quién tiene mejor cantera: ¿el FC Barcelona o el Real Madrid? Jugadores actuales e históricos de ambos clubes

A lo largo de la historia, al FC Barcelona se le ha considerado como el club de España que más utiliza su cantera. Basta con revisar los éxitos del club en los últimos 20 años para darse cuenta que la mayoría de sus estrellas son formadas en casa.

La época de Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, Fabregas; entre otros, ha dejado un modelo de producción que pocos equipos pueden imitar en el mundo. El ADN del conjunto catalán es ver primero a sus filiales y después echar un ojo en el mercado internacional.

En el Real Madrid la forma de trabajar es otra. Tienen una cantera muy exitosa, pero del trabajo hecho disfrutan otros clubes, pues se han dedicado a vender a lo mejor de sus producciones y la gran mayoría no ha tenido la oportunidad de brillar con el equipo que los formó.

La filosofía de La Masía, como se le conoce a la cantera del Barça, es del desarrollo integral del jugador, bajo unos esquemas de juego muy parecidos a los del primer equipo. Esa es la razón por la que a muchos se les hace fácil integrarse al conjunto principal.

La Fábrica, apodo que lleva las filiales del Madrid, también produce talento de calidad, pero el club ha preferido hacer negocios con sus canteranos antes que darles la oportunidad de brillar en su hogar.

Canteranos destacados del Barcelona en la actualidad

1. Lamine Yamal

Es la joya de la corona del Barça. Por dos años consecutivos, se ha ganado el premio Kopa, que otorga la revista France Football al mejor futbolista menor de 21 años de edad, hazaña que no ha logrado ningún otro jugador. Ya ha sido campeón de LaLiga y la Copa del Rey y con su selección conquistó la Eurocopa de 2024. Muchos le comparan con Messi, pero el extremo por derecha intenta crear su propia leyenda.

2. Fermín López

Es otro de esos talentos que están en la boca de varios equipos. Es un centrocampista de segunda línea que tiene mucho gol, pero también sacrificio para dar una mano a sus compañeros en defensa. Se ha ganado un puesto en el equipo principal gracias a su sapiencia para equilibrar al equipo en el medio del campo.

3. Pau Cubarsí

Los más optimistas le llaman como el heredero de Carles Puyol, el histórico capitán del FC Barcelona. Sin embargo, el canterano trata de lograr enamoar a la afición con méritos propios. Se ha consolidado como uno de los mejores centrales del Barça en los últimos dos años. Va bien por arriba, tiene buena visión para salir jugando y en ofensiva ayuda con cabezazos certeros en la pelota parada. También es internacional con España.

4. Alejandro Balde

El heredero de Jordi Alba por la banda izquierda. Aunque es de características distintas al hoy lateral del Inter Miami, su solvencia defensiva y su capacidad para ayudar en el ataque hace que vengan comparaciones con el veterano. Las lesiones también le han afectado, pero cuando está sano, es titular indiscutible.

5. Gavi

Llegó al club con 11 años y desde entonces ha destacado en cada una de las etapas juveniles del equipo blaugrana. Más que talento, lo que destaca de Gavi es su temperamento y sus ganas de brillar. Las lesiones le han afectado en el último año, pero sigue siendo un referente de la cantera.

6. Marc Bernal

Con 18 años de edad, ya ha tenido continuidad en el primer equipo del Barça. A Hansi Flick le gusta mucho su estilo y tiene el potencial para convertirse en una estrella en el futuro. Es un centrocampista que se caracteriza por sus grandes pases y su habilidad para hacer jugar a sus compañeros. Muchos lo comparan con Busquets, pero es de perfil zurdo.

7. Dro Fernández

Es de la última cosecha de la Masía. Tiene 17 años de edad, es de ascendencia filipina y tiene un talento con un potencial enorme. Llegó a la cantera del equipo en 2022 y desde entonces ha pasado por cada una de las categorías de forma rápida, hasta debutar en el primer equipo. Es un mediocampista ofensivo de gran calidad técnica, con un remate de media y larga distancia interesante.

8. Marc Casadó

Es una especie de cerebro en la mitad del campo. Hace jugar a sus compañeros y es una gran salida cuando los otros equipos intentan hacer una presión alta. Cuando está sano, acostumbra a ganarse los minutos en el equipo de Flick. De no ser por las lesiones tendría mucha más continuidad en el actual equipo del Barcelona. Ha sido pretendido por otros clubes grandes de Europa.

Canteranos destacados del Real Madrid en la actualidad

9. Dani Carvajal

Carvajal es para muchos uno de los mejores laterales derechos de la historia y sigue estando en la élite del fútbol mundial. Muy seguro en labores defensivas y colaborador en el ataque para los delanteros. Es internacional con su selección desde hace varios años y es el actual capitán del conjunto merengue.

10. Álvaro Carreras

Considerado por muchos como el mejor fichaje del Madrid para esta temporada, el lateral izquierdo volvió al club después de una temporada exitosa en el Benfica de Portugal. Antes había estado en el Manchester United, club que le fichó después de verle triunfar en La Fábrica. Es un carrilero con mucha movilidad, con una solvencia defensiva importante y con una contribución en ataque atractiva.

11. Dani Ceballos

Volvió al equipo blanco después de un destacado paso por el Arsenal y el Betis. El conjunto de Xabi Alonso quiso su regreso después de pasar por algunos problemas en el medio campo. Es un centrocampista que hace jugar a sus compañeros y que tiene buen remate de media y larga distancia. Ha ocupado en varias ocasiones la posición que dejó Toni Kroos, pero ha estado muy lejos del rendimiento del alemán.

12. Gonzalo García

Brilló en el Mundial de Clubes con el equipo blanco y en los últimos días se ha hablado mucho del interés que tiene el Getafe para conseguir sus servicios. Es un delantero elegante, que pocas oportunidades ha tenido desde que comenzó la temporada, con apenas 90 minutos disputados, sin goles.

13. Brahim Díaz

Volante creativo zurdo, de gran pegada y mucha movilidad. Se fue muy joven al Manchester City, donde no encontró un lugar. Luego fue al AC Milán, destacó y forzó un regreso a casa. Con Xabi Alonso ha tenido algunas oportunidades y se ha consolidado como una pieza de cambio ideal en esta temporada.

Canteranos históricos del FC Barcelona

El Barcelona ha tenido canteranos históricos, que marcaron una época, no solo con su equipo sino también con la selección de España. El Barça de Messi, Carles Puyol, Xavi, Iniesta, Cesc Fabregas, Víctor Valdés, Sergio Busquets y Gerard Piqué es considerado por muchos como el mejor equipo de la historia, consiguiendo el triplete de la mano de otro canterano, el técnico Pep Guardiola.

Esta identidad de juego le permitió a España ganar la Copa del Mundo de 2010, en Sudáfrica, y también un par de Eurocopas, ya que era una selección que imitaba el juego del Barça y que se ganó el respeto del mundo gracias a su juego vistoso y elegante. Pero también en épocas anteriores contaron con jugadores destacados de la cantera.

A principio de los noventa, Pep Guardiola fue clave en el centro del campo del Barcelona y en el ataque Guillermo Amor se encargaba de hacer los goles. Conquistaron la primera UEFA Champions League del equipo y fueron una generación inolvidable del conjunto catalán.

El sello de identidad de estos jugadores ofreció un camino a seguir para las siguientes generaciones, que sabían lo que tenían que hacer una vez que debutaban con el primer equipo.

Canteranos históricos del Real Madrid

El Real Madrid ha tenido canteranos históricos, pero no muchos han coincidido en una misma época. Emilio Butragueño, apodado como el "Buitre", es considerado uno de los mejores y todavía sus goles se recuerdan en la casa blanca.

El delantero español llegó al equipo en 1983 y se despidió en 1994, pasando el testigo a otro canterano histórico y por mucho tiempo máximo goleador del equipo, Raúl. "El Ángel de Madrid", como mucho lo conocen, fue un delantero temible, que siempre estaba bien posicionado para marcar y se crecía cada vez que enfrentaba al FC Barcelona.

Luego llegó Iker Casillas a principios de los 2000, para convertirse en el mejor arquero y más laureado guardameta en la historia del club. Manolo Sanchís y Guti son otros destacados canteranos del cuadro merengue.

CONCLUSIÓN

Cuál es la mejor cantera: ¿la del Barcelona o la del Real Madrid?

Ambos equipos tienen estructuras sólidas de formación de jugadores y eso se nota por los productos salidos de sus filiales. Sin embargo, el FC Barcelona ha tenido jugadores más emblemáticos y estelares. De hecho, Lionel Messi, salido de la cantera del Barça, es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia.

Lo interesante es que el Barça ha repetido el modelo de darle espacio a sus figuras emergentes y le ha funcionado en varias ocasiones de su historia. En cambio, el Madrid prefiere vender talento e invertir ese dinero en jugadores formados en otros clubes.