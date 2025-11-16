Carlo Ancelotti compara a Jude Bellingham con un ganador del Balón de Oro en medio de un debate sobre su actitud

El exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, comparó a Jude Bellingham con el legendario mediapunta brasileño Kaká en una firme defensa del internacional inglés, que ha sido muy criticado.

Como tantas otras jóvenes promesas antes que él, Bellingham ha experimentado la volubilidad de la afición británica en los últimos meses. Tras haber sido el ídolo nacional, un raro ejemplo de jugador inglés que brillaba en el continente, el centro del ataque del Real Madrid ha sido cada vez más señalado por su supuesta arrogancia.

Gritar “¿quién más?” en señal de celebración puede parecer un poco arrogante, pero Bellingham acababa de marcar el gol del empate en el tiempo de descuento con una espectacular chilena, evitando así la eliminación de Inglaterra en las eliminatorias de la Eurocopa 2024. ¿A quién más se le habría ocurrido semejante hazaña?

El ex asistente técnico de Inglaterra, Jimmy Floyd Hasselbaink, captó a la perfección la paradoja de la confianza en sí mismo que aqueja a Bellingham. “Ese es, en parte, el problema con los ingleses”, declaró esta semana a The Times. “Se les permite ser buenos, pero no se les permite tener confianza en sí mismos. Y a veces, la confianza en uno mismo se interpreta como arrogancia”.

Ancelotti dirigió la mejor temporada de la joven carrera de Bellingham en la 2023-24, en la que el centrocampista anotó la impresionante cifra de 23 goles (y 13 asistencias) en todas las competiciones, contribuyendo a que el Real Madrid ganara La Liga y la Champions League. La cuestión de la “arrogancia” nunca fue un factor para el técnico italiano.

Carlo Ancelotti (izquierda) es un gran admirador de Jude Bellingham | Diego Souto/GettyImages

“No, nunca tuve ningún problema con la actitud de Jude”, declaró Ancelotti a The Rest in Football. “Es muy profesional, muy serio, trabaja duro en los entrenamientos, como todos los jugadores ingleses. Y no, ninguna queja”.

En cuanto a las cualidades de Bellingham en el campo —que de forma extraña han sido cada vez más ignorada durante el debate sobre su actitud— Ancelotti se mostró igualmente efusivo en sus elogios.

“Creo que Jude es un jugador fantástico. Si tuviera que compararlo, estaríamos hablando de Kaká”, aseveró.

Hay pocos mediocampistas ofensivos en la historia del fútbol que puedan igualar la elegancia de Kaká. El ganador del Balón de Oro de 2007 conquistó la Liga de Campeones de ese año con el AC Milan de Ancelotti, sumando el trofeo orejudo a su vitrina ya repleta de títulos en Italia y que incluye el Mundial de 2002 con Brasil. A diferencia de Bellingham, Kaká nunca pudo replicar ese éxito en el Real Madrid.

Kaká era un jugador excepcional en el AC Milan | Marco Luzzani/GettyImages

De hecho, el joven inglés necesitó 61 partidos para marcar más goles con la escuadra merengue (30) que los que Kaká logró en 120 apariciones (29) vistiendo la camiseta blanca.

“Es ese tipo de jugador, un jugador muy inteligente, físicamente muy fuerte, fantástico para llegar al área en el momento justo”, exclamó Ancelotti. “Está jugando muy bien, y quizá tuvo un problema en el hombro. Estuvo de baja dos o tres meses, y ahora está de vuelta. Sin duda alguna. ¿Pero por qué cuestionar a Bellingham?”.

El actual seleccionador brasileño simplemente no tenía tiempo para críticas sobre “un buen tipo y un gran jugador”.

Thomas Tuchel explica la situación de Jude Bellingham en la selección de Inglaterra

Jude Bellingham (izquierda) fue convocado como suplente por Thomas Tuchel para el partido de Inglaterra contra Serbia | PAUL ELLIS/GettyImages

El debate sobre Bellingham es más un fenómeno anglocéntrico que un problema para el Real Madrid; la única queja de Xabi Alonso con el talentoso jugador fue apresurar su regreso para el derbi contra el Atlético demasiado pronto. Desde que recuperó su mejor forma física, Bellingham ha brillado con regularidad, incluso en medio de una baja de rendimiento generalizada del líder de LaLiga.

Thomas Tuchel no le ha dado a Bellingham ningún trato especial, aunque la supuesta tensión entre ambos es exagerada. Sin embargo, los rumores volvieron a surgir cuando la estrella del Real Madrid fue convocado sólo para el partido de clasificación para el Mundial de Inglaterra contra Serbia el jueves por la noche.

Tuchel rápidamente acalló cualquier rumor de desacuerdo explicando claramente que la ausencia de Bellingham se debía simplemente a la falta de familiaridad táctica; Morgan Rogers conocía mejor los detalles de la presión inglesa.

“Sería injusto que Jude tuviera que descifrarlo todo, ya que cambiamos nuestra forma de presionar en las dos últimas concentraciones”, explicó Tuchel. “Declan [Rice], Morgan y Harry [Kane] ya lo hicieron juntos en tres o cuatro partidos. Pensé que podrían adaptarse más rápido. Una vez que veamos la formación, podremos dar instrucciones claras a Phil [Foden] y a Jude y que entren desde el banquillo”.

A pesar del esfuerzo de Rogers durante sus 65 minutos en el campo, Bellingham aprovechó al máximo su breve aparición, aportando su singular combinación de elegancia y garra, lo que seguramente hará que Tuchel se lo piense dos veces antes de volver a incluirlo como suplente.