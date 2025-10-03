Carlo Ancelotti defiende a Rodrygo y lo convoca con Brasil a pesar de su poca actividad en el Real Madrid

Carlo Ancelotti ha dejado claro que la situación de algunos jugadores en sus clubes, incluyendo el Real Madrid, no será un obstáculo para seguir contando con ellos en la selección de Brasil de cara al Mundial de 2026.

Ese es el caso de Rodrygo Goes, quien está teniendo un papel secundario en la escuadra merengue durante este inicio de temporada, pero cuya calidad y versatilidad lo hacen indispensable para La Canarinha del entrenador italiano.

"(Rodrygo) No está jugando mucho, pero siempre que entra lo hace bien. Además, está en buena forma física y muy motivado por estar aquí. Es un jugador muy importante para la selección, ya que tiene características técnicas muy importantes y puede actuar en todas las posiciones, así que creo que puede aportar mucho al equipo", declaró Carletto a los medios que cubren al equipo nacional brasileño.

O RAYO ESTÁ DE VOLTA! ⚡🇧🇷 Rodrygo está de volta a #SeleçãoBrasileira, o meia-atacante do Real Madrid terá a chance de se reafirmar com a camisa amarelinha e reencontrar o antigo amigo Carlo Ancelotti. Merecido, torcedor? #SeleçãoBrasileira #FutebolBrasileiro pic.twitter.com/qkc49WDlAr — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 1, 2025

El atacante de 24 años apenas ha sido titular en dos encuentros oficiales con el Real Madrid en lo que va de curso; incluso, su única aparición desde el inicio en LaLiga se remonta al mes de agosto, mientras que con La Verdeamarela de Ancelotti sumó únicamente 59 minutos en el último parón internacional. Por otro lado, el canterano del Santos viene de accionar poco más de un cuarto de hora en la goleada de los merengues sobre el Kairat Almaty, el pasado martes en la Champions League.

Sin embargo, Ancelotti mantiene plena confianza en Rodrygo, al que entrenó durante cuatro ejercicios en el Santiago Bernabéu y fue importante para que los blancos ganaran dos Champions y dos Ligas, entre otros tantos títulos, en ese periplo.

De hecho, el veterano estratega demostró no guardar rencor al extremo sudamericano, con el que tuvo algunos roces, según la prensa española, en los meses finales de la temporada 2024/25. "Todos conocemos a Rodrygo; tuvo algunos problemas (en el Madrid), pero los superó. Su condición física es muy buena y lo quiero aquí con nosotros".

Brasil afrontará dos partidos amistosos en esta ventana FIFA de la semana que viene, frente a Corea del Sur y Japón. Se trata de las primeras pruebas de la pentacampeona mundial después de haber cerrado con el objetivo cumplido las Eliminatorias Sudamericanas, gracias a finalizar en la quinta casilla (Ancelotti se hizo cargo de la Seleção para las últimas cuatro fechas); por ende, con el pasaje a México/Estados Unidos/Canadá 2026.

