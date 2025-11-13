Carlo Ancelotti desvela cuánto le afectó a Vinícius la situación con el Balón de Oro 2024

El exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aceptó que Vinicius Junior se vio afectado por no haber ganado el Balón de Oro de 2024, pero elogió el carácter del brasileño al tiempo que predijo cosas aún mejores para el delantero.

Vini lideró el ataque del Real Madrid que conquistó LaLiga y la Champions League en 2024 y era el claro favorito para ganar el Balón de Oro de ese año. Tras el hat-trick de Vinicius contra el Borussia Dortmund seis días antes de la gran ceremonia en París, el Santiago Bernabéu coreó: “¡Balón de Oro, Vinicius Balón de Oro!”.

Sin embargo, llegado el momento del evento, el centrocampista del Manchester City, Rodri, fue coronado como el mejor jugador del mundo.

Los rumores de este sorprendente desenlace surgieron el mismo día de la ceremonia, que Vinicius y toda la plantilla del Real Madrid boicotearon en señal de protesta. Inmediatamente después de la entrega del premio, el jugador de 25 años publicó en redes sociales: «Lo haré diez veces si hace falta. No están preparados».

Durante los siguientes 12 meses, Vinicius ha sufrido en realidad un descenso en su rendimiento en lugar de una mejora explosiva en el resultado final.

Vinicius antes y después de la ceremonia del Balón de Oro 2024

Estadística Antes Después Tiempo 13 de mayo de 2023 - 26 de octubre de 2024 5 de noviembre de 2024 - 9 de noviembre de 2025 Partidos 58 58 Goles 32 18 Asistencias 14 14 Minutos por gol/asistencia 101 137 Amarillas 17 13 Rojas 1 1

Estadísticas vía FBref

La llegada de Kylian Mbappé en el verano de 2024, un jugador que se adaptaba mejor a la banda izquierda de Vinicius y que, por su naturaleza, le quitaba el balón a su nuevo compañero, ayuda a explicar el marcado descenso en el rendimiento. Sin embargo, Ancelotti ha revelado que el desaire de France Football también influyó.

“Puede que le haya afectado un poco”, declaró a AS el técnico italiano, que dirigió a Vinicius antes y después del fiasco del Balón de Oro. “Pero ahora Vini está cerca de su mejor nivel. Está jugando muy bien y está demostrando ser decisivo”.

“Vini tiene un carácter fuerte; no se detiene demasiado en sus errores ni en las críticas que recibe. Mira hacia adelante muy rápido. Estoy seguro de que Vini llegará al Mundial en plena forma".

Ancelotti: Vini es de primera clase

Japan v Brazil - International Friendly | Masashi Hara/GettyImages

Más allá de su ausencia en la votación del Balón de Oro , Vinicius ha tenido dificultades para replicar su mejor nivel con la selección brasileña. El extremo suma apenas ocho goles en 43 partidos con la Seleção. Richarlison, en comparación, no alcanza el rendimiento de su compatriota a nivel de clubes, pero ya acumula 20 goles internacionales.

Ahora, como seleccionador de Brasil , una de las principales tareas de Ancelotti es sacar el máximo provecho de Vinicius. En esa misma entrevista con AS, el técnico de 66 años admitió: “Es cierto. Con la selección, [Vinicius] no ha podido alcanzar el nivel que suele tener en el Real Madrid”.

Sin embargo, Ancelotti confía en que la calidad innata de Vinicius se impondrá, especialmente tras su éxito en un ataque fluido que funcionó a la perfección durante el parón internacional de octubre. «En estos últimos partidos ha mejorado y lo ha hecho muy bien con la Seleção, marcando goles y dando asistencias», afirmó el técnico. "Nadie puede poner en duda su calidad. Vini es un jugador de primera clase".

