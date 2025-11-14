Carlo Ancelotti emite un veredicto contundente sobre Xabi Alonso en el Real Madrid

Carlo Ancelotti cree que Xabi Alonso tendrá “éxito sin ningún problema” en el Real Madrid a pesar de las recientes críticas dirigidas al técnico español.

Alonso se hizo cargo del club más grande del mundo este verano después de que Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del Real Madrid , se despidiera de la capital española al final de la temporada pasada.

El extécnico del Bayer Leverkusen tuvo un inicio casi perfecto en la temporada 2025-26, llevando al Real Madrid a 13 victorias en 14 partidos en todas las competiciones. Sin embargo, dos errores consecutivos antes del parón internacional de noviembre han puesto a Alonso bajo presión, una sensación que Ancelotti conoce muy bien.

“[El Real Madrid ha] ganado casi todos los partidos, pero desafortunadamente, en el fútbol, ​​no siempre se puede ganar. A veces hay que empatar. Una cosa que aprendí en el Real Madrid es que un empate aquí es el preludio de una crisis”, dijo Ancelotti a AS.

Y agregó: "Ya sabemos que la mejor evaluación de un entrenador son los resultados, y hasta ahora, los resultados han sido espectaculares. Líderes en solitario de La Liga y entre los ocho primeros de la Champions League. ¿Qué más podemos pedirle a Xabi?”, dijo el técnico de 66 años.

En efecto, el Real Madrid lidera La Liga con 31 puntos tras 12 jornadas, pero el empate a cero contra el Rayo Vallecano el pasado fin de semana redujo su ventaja sobre el Barcelona a tan solo tres puntos. En la Champions League, el equipo de Alonso ocupa la séptima posición tras caer derrotado por 1-0 ante el Liverpool en Anfield.

Ancelotti: "Alonso tendrá éxito en el Real Madrid"

FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-TRAINING | JAVIER SORIANO/GettyImages

Al preguntárle si su sucesor triunfaría en el Real Madrid, Ancelotti no dudó en responder: “Obviamente, sí. Veo un equipo sólido, sobre todo en defensa, y muy efectivo en ataque. Mbappé está rindiendo a un gran nivel y Bellingham ha vuelto”.

“Creo que Xabi puede tener éxito sin ningún problema”

Hace casi una década, Ancelotti dirigió a Alonso en el Real Madrid y luego en el Bayern de Múnich, donde afirmó haber visto “absolutamente” indicios de que el centrocampista sería entrenador en el futuro. "Xabi era un futbolista con una gran visión de juego. Estaba convencido de que podía llegar muy lejos… y lo está haciendo muy bien”, dijo el técnico italiano.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP