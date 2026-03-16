Carlo Ancelotti sale en defensa de Vinícius y del Real Madrid

Carletto aguarda por la lista de convocados para el Mundial 2026 con la selección de Brasil, y se hizo un rato para recibir a Radio Marca en el marco de su aniversario 25°.

"El fútbol cambia con pocas cosas y con eso cambia la química. No es solo a nivel ambiental, no es solo cambiar a Kroos por Mbappé. Ese mismo año sale Nacho, Carvajal se lesiona y Modric juega menos. La vieja generación que había creado un ambiente fantástico en el vestuario, ya no está y tiene que entrar una nueva generación de futbolistas que tiene que meter carácter, personalidad y ejemplo", analizó Ancelotti sobre el vestuario del Real Madrid, que él supo conocer a la perfección.

Además, agregó: "Eso no se hace con un clic, necesita tiempo. La llegada de Mbappé coincidió con dos salidas importantes como la de Kroos y Nacho, un ambiente diferente. Mbappé lo hizo fantásticamente, haciendo 50 goles más o menos y el equipo tuvo dificultades para conquistar títulos porque el fútbol son pequeños detalles y cuando cambias algo, no siempre puede salir bien".

Brazil v Tunisia - International Friendly | Jean Catuffe/GettyImages

Sobre los brasileños del Real Madrid, con los que sigue compartiendo en las convocatorias, puntualizó: "Lo que cambia es el ambiente del vestuario. En un club hay jugadores de muchas nacionalidades, aquí tienes 25 brasileños con el mismo idioma y la misma cultura. La comunicación es más directa y continua. La dificultad que tiene un club es incorporar todo esto y la tendencia es separar el grupo, pero es totalmente normal".

Por último, se encargó personalmente de respaldar a Vinicius Jr., que no atraviesa el mejor de los momentos en el Real Madrid: "Vinicius nunca ha fallado en los partidos importantes. No recuerdo una semifinal o unos cuartos donde Vini haya fallado. Puede ser que Vinicius se enfadase en Valencia y se saliese del partido, pero en los partidos importantes nunca lo ha hecho. Estoy convencido de que va a hacer un gran Mundial si está en la convocatoria".

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