El director técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, dio a conocer su convocatoria definitiva de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio.

La novedad fue que después de tres años de ausencia el príncipe Neymar Júnior volverá a defender la camiseta de su país, luego de meses de incertidumbre en donde se puso en duda su participación en la justa mundialista, sin embargo, finalmente el entrenador italiano lo agregó en la lista.

Hay que recordar que, Neymar Júnior es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles en 128 partidos disputados al superar las 77 anotaciones que hizo Pelé en 92 encuentros.

El último partido que disputó con la selección brasileña fue ante Uruguay el 17 de octubre del 2023. En ese juego sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla izquierda que lo dejó fuera de las canchas por aproximadamente un año.



🌎 ¡NEYMAR JUGARÁ SU CUARTO MUNDIAL! 🌎



Ancelotti lo mete en una lista en la que también están Vini, Endrick o Raphinha 🧙‍♂️ pic.twitter.com/wdzm9z3gUL — MARCA (@marca) May 18, 2026

El pentacampeón del mundo debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 13 de junio ante Marruecos y posteriormente se medirá a Haití y Escocia el 19 y 24 de junio, respectivamente.

El Scratch du Oro jamás se ha perdido una Copa del Mundo y la última ocasión en que se proclamaron campeones mundiales fue en la edición de Corea-Japón 2002.

La convocatoria de Brasil para el Mundial 2026



¡ASÍ ANUNCIÓ ANCELOTTI LA CONVOCATORIA DE NEYMAR!



En una gran conferencia de prensa en Rio de Janeiro, el técnico de Brasil confirmó la presencia del astro de Santos en la próxima Copa del Mundo. pic.twitter.com/Z4PX20iss6 — TyC Sports (@TyCSports) May 18, 2026

Porteros Defensas Mediocampistas Delanteros Alisson Becker (Liverpool)



Ederson (Fenerbahce)



Weverton (Gremio) Alex Sandro (Flamengo)



Bremer (Juventus)



Danilo (Flamengo)



Douglas Santos (Zenit)



Gabriel (Arsenal)



Ibañez (Al-Ahli)



Léo Pereira (Flamengo)



Marquinhos (PSG)



Wesley (Roma) Bruno Guimaraes (Newcastle United)



Casemiro (Manchester United)



Danilo (Botafogo)



Fabinho (Al-Ittihad)



Lucas Paquetá (Flamengo) Endrick (Lyon)



Gabriel Martinelli (Arsenal)



Igor Thiago (Brentford)



Luiz Henrique (Zenit)



Matheus Cunha (Manchester United)



Neymar Jr. (Santos FC)



Raphinha (Barcelona)



Rayan (Bournemouth)



Vinícius Jr. (Real Madrid)