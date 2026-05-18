Carlo Ancelotti y sus elegidos para el Mundial 2026: Neymar Júnior encabeza la lista de Brasil
El director técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, dio a conocer su convocatoria definitiva de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio.
La novedad fue que después de tres años de ausencia el príncipe Neymar Júnior volverá a defender la camiseta de su país, luego de meses de incertidumbre en donde se puso en duda su participación en la justa mundialista, sin embargo, finalmente el entrenador italiano lo agregó en la lista.
Hay que recordar que, Neymar Júnior es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles en 128 partidos disputados al superar las 77 anotaciones que hizo Pelé en 92 encuentros.
El último partido que disputó con la selección brasileña fue ante Uruguay el 17 de octubre del 2023. En ese juego sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla izquierda que lo dejó fuera de las canchas por aproximadamente un año.
El pentacampeón del mundo debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 13 de junio ante Marruecos y posteriormente se medirá a Haití y Escocia el 19 y 24 de junio, respectivamente.
El Scratch du Oro jamás se ha perdido una Copa del Mundo y la última ocasión en que se proclamaron campeones mundiales fue en la edición de Corea-Japón 2002.
La convocatoria de Brasil para el Mundial 2026
Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Alisson Becker (Liverpool)
Alex Sandro (Flamengo)
Bruno Guimaraes (Newcastle United)
Endrick (Lyon)
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.