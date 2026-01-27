Carlos Acevedo atraviesa un momento complejo en su relación con la selección mexicana. El guardameta de Santos Laguna no estaría conforme con el papel que ha tenido recientemente bajo el mando de Javier Aguirre, especialmente por la falta de minutos pese a haber sido considerado en convocatorias recientes del combinado nacional.

En los dos llamados más recientes del estratega mexicano, Acevedo fue incluido en la lista, pero no vio acción. De un total de cuatro partidos disputados en esas concentraciones, el arquero no tuvo participación, una situación que comienza a pesar en su ánimo y que genera dudas sobre su verdadero lugar dentro del proyecto rumbo al Mundial.

ACEVEDO NO ESTARÍA NADA CONTENTO



Durante el programa de Conexión MT de mediotiempo, David de la Garza, periodista que sigue de cerca a Santos, reveló que, a través de fuentes cercanas al futbolista, ha sabido que Carlos Acevedo no está del todo contento con lo que está

El escenario no es nuevo para el portero lagunero. Durante la Copa Oro anterior, Acevedo también ocupó el rol de tercer guardameta, sin sumar un solo minuto en el torneo. Aquella experiencia ya había generado frustración, pero el contexto actual, con el Mundial cada vez más cerca, profundiza la sensación de estancamiento deportivo.

Fuentes cercanas al entorno del jugador entienden que Acevedo percibe que su lugar dentro del Tri está condicionado, más allá de su rendimiento en la Liga MX. Hoy, su rol como tercer arquero parece definido, sin una ruta clara para competir realmente por minutos o por una titularidad en partidos oficiales.

En ese contexto aparece un factor clave: Guillermo Ochoa. Se entiende que la tercera plaza de porteros que actualmente ocupa Acevedo sería destinada al veterano guardameta, independientemente del nivel futbolístico de ambos. La decisión respondería más a un criterio simbólico que estrictamente deportivo.

La intención sería permitir que Ochoa llegue a su sexta Copa del Mundo, un hecho histórico para el fútbol mexicano. Dentro del cuerpo técnico y de la estructura de la selección, este movimiento es visto como un homenaje a la trayectoria del arquero, aunque implique sacrificar meritocracia en la competencia interna.

Este panorama no habría caído bien en Acevedo. El guardameta, en plena etapa de madurez deportiva, considera que ha hecho méritos suficientes para pelear un sitio real en el arco nacional. Ver bloqueada esa posibilidad por una decisión previamente tomada genera molestia y desgaste emocional.

Por ahora, Acevedo mantiene una postura profesional y sigue atendiendo los llamados de la selección. Sin embargo, la inconformidad es evidente. Con el Mundial en el horizonte, el arquero de Santos enfrenta el dilema de seguir esperando su oportunidad o asumir que su rol en el Tri está definido por factores ajenos al rendimiento.