Carlos Salcedo habla previo al duelo entre Monterrey y Tigres

Previo al duelo entre Monterrey y Tigres, el técnico de los Rayados, Doménec Torrent, desestimó al relevancia del encuentro. Esto generó algunas críticas en torno al catalán. Ahora, el zaguero Carlos Salcedo sale en defensa de su entrenador afirmando que sus palabras fuera mal entendidas y que tanto Doménec como el plantel, saben lo que se juegan.

El mensaje del profe; iba más bien enfocado al objetivo de salir campeones. Yo sé que es una semana especial para todos, incluso para él, pero no nos quedamos con lo que dijo en ese momento, porque cuando volvimos al primer entrenamiento nos transmitió la importancia del partido. Un clásico no es cualquier juego; son partidos de seis puntos cuando estás tan pegado en la tabla. No hay que dar tanta importancia a un solo párrafo o una declaración. Desde que llegas a esta institución sabes la importancia de un clásico. Carlos Salcedo

El jugador afirma que el cruce será especial para él debido a su pasado con Tigres.

Y este Clásico lo vivo desde que me despierto, con esas ganas y esa intensidad. Son muchas sensaciones. Me siento muy contento de tener la oportunidad de defender estos colores, y qué mejor que hacerlo dentro del campo. A mí en lo personal me gusta ser el perro chico de la película. Me ha pasado a lo largo de mi carrera: en el Mundial (Rusia 2018) nadie daba un peso por nosotros. Me gusta que me den por muerto, porque cuando das el golpe de autoridad, demuestras de qué estás hecho. Por eso digo que los partidos hay que jugarlos, y ahí se demuestra quién es quién. Carlos Salcedo

El equipo que sea derrotado, llegará a la última jornada sin opciones de pelear por el liderato. Incluso un empate sería un mal resultado para ambos equipos.