Casemiro confirma su salida del Manchester United al final de la temporada

No más rumores ni idas y vueltas. Casemiro puso fin a las especulaciones sobre su futuro y confirmó que dejará el Manchester United al término de la temporada. El mediocampista comunicó que su decisión no tendrá cambios y que ya estaba definida desde hace meses. De esta forma, el club inglés no ejecutará la opción de extender su contrato por un año y el jugador será agente libre en junio de 2026.

En declaraciones a The Athletic, el futbolista de 34 años fue tajante sobre su salida. "Mi decisión es definitiva, me voy del United", expresó. También se refirió a lo que vendrá en el cierre de su etapa en Inglaterra. "Mis últimos partidos allí serán muy emotivos", afirmó.

El brasileño llegó a Old Trafford luego de una etapa brillante en el Real Madrid. Desde su incorporación, asumió un rol central en la estructura del equipo, con influencia en el orden táctico del grupo, asi como también un liderazgo dentro del vestuario que fue un punto de referencia para el plantel.

En los últimos meses, el equipo mostró una mejora en resultados bajo la conducción interina de Michael Carrick. Casemiro participó como titular en todos los encuentros de ese período y destacó el trabajo del entrenador. "Michael es un especialista en mi posición, fue un jugador muy grande. Eso hace todo más fácil", señaló.

🚨👋🏽 Casemiro confirms he’s leaving Man United, no changes to the plan.



He’s ready for new chapter as free agent from June.



“My final games at Man United will be emotional”, told @AdamCrafton_ on @TheAthleticFc. pic.twitter.com/lYHISz6sjV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

A pesar de ese repunte, el mediocampista ratificó su postura de cerrar su ciclo. El club ya había comunicado en enero que no continuaría con el jugador más allá de esta temporada, esto como consecuencia de una decisión que forma parte de un proceso de reestructuración en la plantilla cuya intención es la de renovar el mediocampo.

Casemiro se despedirá como uno de los futbolistas con mayor recorrido en la élite europea durante la última década. Su salida implica también la liberación de una de las fichas salariales más altas del plantel, lo que abre margen para futuras incorporaciones.

En cuanto a su futuro, todavía no se confirmaron destinos. Desde su entorno aseguran que está preparado para iniciar otra etapa en su carrera y las opciones que se barajan incluyen ligas fuera de Europa como Arabia Saudita o la MLS.