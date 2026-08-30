El Atlético de Madrid volvió a los entrenamientos tras la gran victoria frente al Sevilla en condición de visitante por LaLiga y Diego Simeone recibió una buena noticia en la práctica del domingo: Julián Álvarez, tras una semana donde no trabajó dos días, se presentó y entrenó a la par de sus compañeros.

El internacional argentino se había ausentado en dos oportunidades a lo largo de la semana, incluso con el rumor de que presentó un certificado de salud mental. Hubo un día donde entrenó a contra turno, y toda esta situación, sumada a la novela de su frustrado traspaso al FC Barcelona, lo dejó afuera del viaje a Andalucía.

La relación entre el cordobés y la afición parece irremontable, con una silbatina ensordecedora en el Metropolitano durante el partido frente al Villarreal en las oportunidades donde fue nombrado por la voz del estadio y cuando ingresó en el complemento para sumar minutos. Por "orden de la directiva", se fue sin saludar al público luego del empate contra el Submarino Amarillo.

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Recuperarlo sería futbolísticamente crucial para Diego Simeone, que se encargó de bancarlo en reiteradas oportunidades a lo largo de la temporada pasada. En la actualidad, el Cholo refiere al asunto con más cautela, pero siempre, hasta ahora, dejándole las puertas abiertas para que regrese y revierta la situación.

El Atlético de Madrid está, momentáneamente, puntero de LaLiga junto al Alavés, ambos con siete unidades. El próximo partido será frente al Athletic Club en San Mamés, mientras que días más tarde viajará a Liverpool para hacer su debut por UEFA Champions League contra los Reds en Anfield.

El Cholo analizó la victoria en Nervión

"Sabemos dónde están los objetivos, los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy tuvimos unos 60 minutos muy buenos donde cada jugada en transición generaba vértigo, peligro, logramos posicionarnos en campo rival y encontrar jugadores que rompan desde segunda línea ya que hoy no nos acompañaban Sorloth ni Julián que suelen jugar en esa posición. No tener un delantero centro no quiere decir que no ataquemos, veníamos de hacer cuatro goles en los dos partidos y me voy contento por la interpretación de lo sucedido en el partido", señaló el entrenador argentino.

