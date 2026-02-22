Caso Prestianni-Vinícius: el jugador del Benfica pide perdón al grupo y niega insultos racistas

De acuerdo con información del diario portugués Récord, Gianluca Prestianni reunió a sus compañeros del Benfica antes del entrenamiento del domingo en Lisboa para pedirles perdón por los problemas ocasionados en los últimos días posteriores al altercado que tuvo con Vinícius Júnior en el partido de Champions League frente al Real Madrid.

El jugador de 20 años no jugó ante el AFS en la Primeira Liga al estar sancionado y lamentó el ruido mediático que se ha generado en torno a ellos en plena eliminatoria de playoff y se mostró consciente de los inconvenientes que ha causado a todos a su alrededor, desde compañeros hasta cuerpo técnico.

Después de la anotación del brasileño en el juego de ida de Champions League, el sudamericano se hizo de palabras con Prestianni y en uno de los intercambios de palabras el carioca expuso al árbitro central que habría recibido un insulto racista siendo llamado “mono”, por lo que se activó el protocolo antirracismo.

Por otra parte, Prestianni habría declarado que no usó un insulto racista, si no homofóbico al llamarlo "maricón".

No obstante, varios días después del suceso, la UEFA no ha dictaminado nada sobre si esto fue verdad o no y no ha podido dictar sanciones y cerrar la investigación. El juvenil del Benfica podría enfrentar una sanción de más de 10 partidos si resulta culpable.

🦅 Plantel do Benfica ouviu jovem, no olho do furacão desde o jogo com o Real Madrid



Prestianni insiste en su inocencia

Vinícius asegura haber recibido insultos racista de Prestianni | Gualter Fatia/GettyImages

La versión del diario Récord indica que Prestianni volvió a insistir en el vestuario que no dijo ningún insulto racista hacía Vinícius y dijo estar “muy ofendido” con el futbolista merengue por lo que considera unas serias acusaciones que se han vuelto en su contra a nivel mundial.

Con el ambiente tenso, el cuadro portugués viajará al Bernabéu para tratar de remontar la eliminatoria con desventaja de 1-0.

