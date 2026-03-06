Celta vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Un Real Madrid golpeado y afectado por las bajas visita Vigo para enfrentar a Celta en el encuentro que marcará el inicio de la jornada 27 de La Liga. Este viernes 6 de marzo se medirán en Balaídos en la previa de sus encuentros de Champions y Europa League.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa necesitan con urgencia tres puntos que les hagan creer que La Liga aún no está perdida. Llegan en la segunda ubicación, a cuatro puntos del Barcelona. Celta, por su parte, se ubica en el 6° lugar, clasificatorio a Conferencia League.

A continuación, la previa con toda la información indispensable para disfrutar de este gran encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo merengue por la mínima

Los momentos de cada equipo son diferentes. Real Madrid viene trastabillando en la Liga, mientras que Celta llega con el ánimo encendido. Y es esa cuestión anímica la que podría equiparar las diferencias de poderío y jerarquía que existen entre ambas plantillas.

De todas formas, el Madrid arriba en un momento límite, sin margen de error. Y es ahí cuando suele aparecer. Celta es uno de los clubes de peores rendimiento en La Liga jugando como local, y los merengues, los mejores en condición de visitante. Será un partido reñido, pero finalmente se impondrá la visita.

Celta 1-Real Madrid 2

¿A qué hora se juega Celta vs Real Madrid?

Ciudad : Vigo, España

: Vigo, España Estadio : Balaídos

: Balaídos Fecha : viernes 6 de marzo

: viernes 6 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: -

Historial de enfrentamientos directos entre Celta y Real Madrid (últimos cinco partidos)



Celta : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Real Madrid: 1

Último partido entre ambos: Real Madrid 0-2 Celta (07/12/2025 - Jornada 15 La Liga)

Últimos 5 partidos

Celta Real Madrid Girona 1-2 Celta 01/03/26 Real Madrid 0-1 Getafe 02/03/26 Celta 1-0 PAOK 26/02/26 Real Madrid 2-1 Benfica 25/02/26 Celta 2-0 Mallorca 22/02/26 Osasuna 2-1 Real Madrid 21/2/2026 PAOK 1-2 Celta 19/02/26 Benfica 0-1 Real Madrid 17/2/2026 Espanyol 2-2 Celta 14/02/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 14/02/2026

¿Cómo ver Celta vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+, LALIGA TV

Últimas noticias del Celta

Giraldez podrá contar con Starfelt, Marcos Alonso y Borja Iglesias de cara al encuentro ante el Madrid. Ausentes ante Girona, los defensores se recuperaron de sus molestias, mientras que el delantero cumplió con su fecha de sanción.

La única ausencia en el conjunto gallego será la de Pablo Durán, quien padeció un esguince en el ligamento interno de la rodilla izquierda y contusión ósea frente a Mallorca. Se espera que esté disponible para la ida ante Lyon.

La posible alineación del Celta de Vigo frente al Real Madrid (3-4-3): Radu; Rodríguez, Aidoo, Domínguez; Mingueza, Moriba, Román, Carreira; López, Swedberg

Últimas noticias del Real Madrid

En medio de tantas bajas, la buena 'posible' noticia la dio Kylian Mbappé. El francés viajó a Londres para ver a un especialista en rodilla y se estima que podría llegar a estar presente en el partido de ida de Champions frente a Manchester City. Su regreso sería un gran alivio para la plantilla luego de días en los que se hablaba de una posible ausencia hasta después del Mundial.

Tampoco estará disonible Eduardo Camavinga quien ya se perdió el partido contra el Getafe por un dolor de muelas y se ha quedado fuera de la convocatoria.

Entre los sancionados, se confirmó que Franco Mastantuono fue castigado con dos fechas por sus insultos al árbitro en la caída ante Getafe, por lo que se perderá el duelo en Balaídos y el siguiente ante Elche.

Raúl Asencio ya se encuentra recuperado de su contractura cervical y formará parte de la convocatoria, e incluso no se descarta que pueda ser titular tras la baja de David Alaba.

La posible alineación del Real Madrid frente al Celta de Vigo (4-4-2): Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Fran Garcia; Tchouaméni, Pitarch, Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.

