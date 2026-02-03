César Araujo es nuevo jugador de los Tigres

La llegada de César Araujo a Tigres UANL ya es una realidad y marca un movimiento clave en el mercado. El mediocentro charrúa reportó en Monterrey para sumarse a un proyecto que buscaba equilibrio, músculo y orden táctico en la zona medular.

A su arribo, Araujo transmitió entusiasmo y convicción por el nuevo desafío. “Me siento feliz de llegar acá. Con mucha ilusión y ganado de trabajar, de seguir creciendo. La verdad estoy muy feliz”, dijo a su llegada, dejando claro que el cambio de camiseta llega acompañado de ambición personal y compromiso inmediato con la exigencia del club.

#TigresUANL | 🛬 ¡Ya llegó César Araujo! Estas fueron sus primeras palabras en Monterrey: “Vine 2 veces al volcán y quedé impactado, fueron noches soñadas cada que venía a jugar acá”@TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/WPonQplQR0 — Vladimir García (@VladimirGarciaG) February 3, 2026

El uruguayo también reconoció que el Estadio Universitario no le es ajeno, aunque siempre lo vivió desde la vereda contraria. “Vengo a un equipo muy grande, vine dos veces a jugar al Volcán y quedé impactado con la gente y el estadio, tuve noches soñadas cada que venía a jugar acá”, recordó con honestidad y respeto.

Más allá de la emoción, Araujo subrayó el ADN que pretende aportar en el campo. “Trabajo con mucho sacrificio. Con ganas de mejorar siempre y tratar de mejorar los resultados, vengo a sumar y aportar mi granito de arena para ganar”, afirmó, definiendo un perfil intenso, solidario y enfocado en el colectivo.

Su incorporación responde a una necesidad específica del cuerpo técnico. Guido Pizarro, hoy entrenador, había solicitado un mediocentro de contención capaz de sostener la presión alta, cerrar líneas y ordenar las transiciones defensivas. Araujo llega para ocupar ese rol con disciplina táctica y recorrido probado.

Pumas UNAM v Orlando City SC - Leagues Cup Phase One | Julio Aguilar - Leagues Cup/GettyImages

El plan contempla una adaptación rápida al ritmo de la Liga MX y a las demandas de un equipo que compite en varios frentes. La intención es que el volante pueda estar a disposición desde el fin de semana, siempre que los tiempos físicos y administrativos acompañen un proceso que el club considera prioritario.

En el vestidor, su presencia suma carácter y competencia interna. Tigres entiende que la intensidad del uruguayo puede potenciar a los interiores y liberar a los creativos, además de fortalecer el juego sin balón, una faceta que el equipo busca consolidar para sostener resultados en escenarios de máxima presión.

Así, Tigres apuesta por un refuerzo funcional y coherente con su idea. Araujo llega con la motivación a tope, conocimiento del entorno y una promesa clara: trabajo, sacrificio e intensidad. Justo lo que pidió Pizarro para equilibrar a un equipo que quiere volver a dominar desde el centro del campo.