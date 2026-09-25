César Montes causa baja de la Selección Mexicana y Dagoberto Espinoza toma su lugar

El próximo sábado 26 de septiembre comienza a escribirse la era de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana de fútbol, cuando se enfrenten, en duelo amistoso, al equipo de Colombia, uno de los combinados más importantes de Sudamérica.

Sin embargo, a tan solo un par de días de este cotejo, ha llegado una mala noticia para el ex defensa central del F.C. Barcelona. Se trata de César Montes, quien llegó a la convocatoria con una molestia muscular y hoy confirmó la selección, a través de un comunicado en sus redes sociales, que será baja para los compromisos de septiembre y octubre, y su lugar será ocupado por Dagoberto Espinoza.

COMUNICADO DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO

Ciudad de México a 24 de septiembre de 2026 - La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México informa que el jugador César Montes, del Club Lokomotiv de Moscú, causa baja de la convocatoria para los partidos correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

El defensor llegó a la convocatoria con una lesión muscular en el glúteo medio, por lo que después de evaluar y darle seguimiento en estos días se determinó que regresará a su club para continuar con la última etapa de su proceso de recuperación y no realizó el viaje a Estados Unidos.

En su lugar, fue convocado Dagoberto Espinoza, futbolista del Club América, quien se incorporará al grupo en New Jersey después de la actividad de su equipo en la Jornada 10 de la LIGA MX.

Comunicado de la Selección Nacional de México: pic.twitter.com/yxO4rdCYe6 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 25, 2026

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