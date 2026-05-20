César Montes habla de su posible retorno a la Liga MX

No es el mejor momento para los mexicanos dentro de Europa. Son pocos los que están en ligas de élite y además teniendo minutos. La mayoría están en buenos clubes pero bajo un relegado, o incluso militan en ligas secundarias, mismas que no brillan dentro de las consideradas las cinco grandes de Europa.

Uno de esos casos es el de César Montes. Luego de un paso complejo por el Almería, el central dejó España para ir a Rusia, un fútbol aún exiliado por la UEFA. Siendo el caso, más de un equipo de la Liga MX ha soñado con el fichaje del zaguero central nacional, quien ahora confirma haber recibido llamadas muy tentadoras.

CÉSAR MONTES RECHAZA VOLVER A LIGA MX PESE AL INTERÉS DE 'EQUIPOS GRANDES'



César Montes reveló que en los últimos meses recibió ofertas importantes para regresar a la Liga MX, aunque decidió mantenerse en Europa, con el Lokomotiv Moscú, con el fin de consolidar sus objetivos… pic.twitter.com/se1osmZtKV — MedioTiempo (@mediotiempo) May 20, 2026

Tuve diferentes ofertas, muy tentadoras para mí y para mi familia para poder regresar a México y mira, estamos acá siguiendo la aventura, sacrificando muchas cosas y seguir creciendo. Los equipos que me han llamado este par de años de México son equipos grandes, equipos que invierten y que siempre están peleando por títulos, era muy tentador para mí. César Montes

Si bien el zaguero se ha mantenido con el Lokomotiv de Moscú, no se descarta un cambio de equipo de cara al verano. Para ello será clave que el jugador firme un buena Copa del Mundo, sobre todo si tiene la meta de ir a una liga superior en Europa.

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Montes se considera una pieza relevante dentro del Tri. Afirma que su crecimiento dentro y fuera de la cancha se debe en gran medida a la presencia de Rafael Márquez, una leyenda de su posición, dentro del cuerpo técnico de Javier Aguirre.

Habla él y estás completamente metido en lo que dice, ahora quiere implementar lo que él aprendió. No solamente a los centrales. Cuando ponen algún ejercicio o alguna indicación de ‘colócate aquí’, ‘ven aquí’, ‘controla así’, ‘pasa allá’, indicaciones que estás atento porque al final de cuenta es Rafa Márquez. César Montes