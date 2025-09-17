Después de muy buenos partidos en el primer día, la segunda entrega tenía platillos muy interesantes. La Champions League tiene al campeón vigente y al que parece al máximo candidato peleando hoy contra fuertes rivales.

Aquí está toda la actividad.

El Bayern se adelanta con error del Chelsea

En otro partidazo, los bávaros recibieron a los actuales campeones del mundo y al minuto 20 se dio error dirigido al marcador. Trevoh Chalobah anotó en propia puerta y así, el 1-0 para los chicos de Vincent Kompany.

🚨🇪🇺 BAYERN MUNICH HAVE TAKEN THE LEAD AGAINST CHELSEA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OWN GOAL FROM CHALOBAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bayern Munich 1-0 Chelsea.pic.twitter.com/4laJJyyohy — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 17, 2025

En menos de 10 minutos, Liverpool ya lo gana 2-0.

Los dirigidos por Arne Slot tenían como tarea superar al Atlético de Madrid. Tarea que parecía complicada, pero que empezaron a resolver rápidamente. Andrew Robertson al minuto 4' y Mohamed Salah al 6' puiseron un marcador sorprendente.

Mohamed Salah what a goal 🔥pic.twitter.com/WkEytqiDN3 — (fan) 𝐌.𝐒𝟏𝟏 (@FCSALAH11) September 17, 2025

PSG ya lo gana con gol tempranero

Los actuales campeones de la Champions vienen a defender su título y lo hicieron rápidamente. Apenas los tres minutos del partido, Marquinhos anotó el 1-0 ante el Atalanta.