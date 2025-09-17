Champions League en vivo: Liverpool sorprende al Atlético, el PSG al Atalanta y autogol del Chelsea
Después de muy buenos partidos en el primer día, la segunda entrega tenía platillos muy interesantes. La Champions League tiene al campeón vigente y al que parece al máximo candidato peleando hoy contra fuertes rivales.
Aquí está toda la actividad.
El Bayern se adelanta con error del Chelsea
En otro partidazo, los bávaros recibieron a los actuales campeones del mundo y al minuto 20 se dio error dirigido al marcador. Trevoh Chalobah anotó en propia puerta y así, el 1-0 para los chicos de Vincent Kompany.
En menos de 10 minutos, Liverpool ya lo gana 2-0.
Los dirigidos por Arne Slot tenían como tarea superar al Atlético de Madrid. Tarea que parecía complicada, pero que empezaron a resolver rápidamente. Andrew Robertson al minuto 4' y Mohamed Salah al 6' puiseron un marcador sorprendente.
PSG ya lo gana con gol tempranero
Los actuales campeones de la Champions vienen a defender su título y lo hicieron rápidamente. Apenas los tres minutos del partido, Marquinhos anotó el 1-0 ante el Atalanta.
