Video: Marcos Llorente descuenta para el Atlético Madrid ante Liverpool
Para darle emoción a este duelo de UEFA Champions League faltaba un gol del Atlético Madrid, y Marcos Llorente se encargó de eso: el zaguero puso el 2-1 a segundos del entretiempo y se espera por un complemento vibrante.
El Liverpool había arrancado como una ráfaga, con goles de Andrew Robertson a los tres minutos de partido y Mohamed Salah a los seis. El partido se emparejó con el correr del primer tiempo y fue Marcos Llorente quien, en el adicional, anotó para los del Cholo Simeone.
Ahora, con las dudas que puede tener el Liverpool en defensa y el Atlético ganando confianza, la mesa se sirve para un complemento a la altura de estos dos grandes equipos.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo