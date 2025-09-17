Video: Marcos Llorente descuenta para el Atlético Madrid ante Liverpool

Para darle emoción a este duelo de UEFA Champions League faltaba un gol del Atlético Madrid, y Marcos Llorente se encargó de eso: el zaguero puso el 2-1 a segundos del entretiempo y se espera por un complemento vibrante.

El Liverpool había arrancado como una ráfaga, con goles de Andrew Robertson a los tres minutos de partido y Mohamed Salah a los seis. El partido se emparejó con el correr del primer tiempo y fue Marcos Llorente quien, en el adicional, anotó para los del Cholo Simeone.

¡GOL MÁS QUE NECESARIO! Llorente llegó con la punta del pie y marcó el 1-2 de Atlético de Madrid vs. Liverpool.



Ahora, con las dudas que puede tener el Liverpool en defensa y el Atlético ganando confianza, la mesa se sirve para un complemento a la altura de estos dos grandes equipos.