Champions League en vivo: Arsenal comienza su camino vs Athletic y el PSV se ve sorprendido

Comenzó la temporada de la UEFA Champions League 2026-27. Los equipos que entraron tienen diferentes objetivos, pero rápidamente podremos ver grandes partidos y sobre todo, quiénes ser son contendientes y quiénes son pretendientes.

PSV comienza perdiendo y sorprendido vs Union Saint-Gilloise

Apenas al minuto 9' del partido entre los clubes de Países Bajos y Bélgica tuvimos un penal que cobró de buena manera Promise David, delantero canadiense para poner al Saint-Gilloise.