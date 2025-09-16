Champions League en vivo: Arsenal comienza su camino vs Athletic y el PSV se ve sorprendido
Toda la actividad de la competencia europea en su primer día de actividad.
Comenzó la temporada de la UEFA Champions League 2026-27. Los equipos que entraron tienen diferentes objetivos, pero rápidamente podremos ver grandes partidos y sobre todo, quiénes ser son contendientes y quiénes son pretendientes.
PSV comienza perdiendo y sorprendido vs Union Saint-Gilloise
Apenas al minuto 9' del partido entre los clubes de Países Bajos y Bélgica tuvimos un penal que cobró de buena manera Promise David, delantero canadiense para poner al Saint-Gilloise.
MIGUEL DELUCIO
Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.