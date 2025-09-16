La expulsión de Dani Carvajal tras la agresión a Gerónimo Rulli

Le llueve sobre mojado al Real Madrid, el conjunto blanco terminará el partido ante el Olympique de Marsella con 10 hombres tras la expulsión del lateral español Dani Carvajal al minuto 72 en la Jornada 1 de la UEFA Champions League.

El experimentado seleccionado español ingresó de cambio al minuto 5 para sustituir a Trent Alexander-Arnold por lesión y ahora el multicampeón de la Liga de Campeones tendrá que afrontar el siguiente partido sin sus laterales titulares.

Después de la revisión del VAR, el árbitro central fue a ver la acción y tomó la decisión de echar del juego al veterano ibérico que dejó los últimos minutos a su equipo en empate a un tanto.